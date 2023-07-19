В Киеве состоится iForum-2023: когда, основные направления и где взять билеты

iForum-2023 состоится 10 августа в Киеве в МВЦ на Броварском проспекте, 15. Это будет уже тринадцатая конференция.

Формат и тематика направлений в этом году трансформируются в соответствии с реалиями военного времени. Мероприятие состоится в одном павильоне, где есть укрытие, и соответственно количество участников будет ограничено — ориентировочно до 5 тыс.

На iForum-2023 появится три новых направления, отражающие запрос общества на темы, которыми сейчас живет профессиональное и деловое сообщество: Military Tech, АІ и Украина Будущего.

Military Tech сфокусируется на трендах развития военных технологических решений в Украине. Здесь соберутся разработчики, стартапы и производители, будут также представители Минцифры и Министерства по вопросам стратегической промышленности. Направление сосредоточится, в частности, на БПЛА, синхронизации и согласовании действий разработчиков, решении назревших проблем и возможностей серийного производства.

АІ соберет экспертов в прорывной теме прошлого года, которой взорвался весь мир: искусственный интеллект (ИИ) и его место в человеческой жизни. Спектр вопросов к рассмотрению огромный: от этики и эстетики до экономики и философии. Чем живет сейчас модная отрасль? В каком состоянии развития и использования находятся новейшие разработки ИИ, как влияют на жизнь сегодня, и каковы прогнозы относительно будущих трансформаций?

Украина Будущего привлечет внимание к проблемам возрождения, с которыми столкнется страна в результате масштабной войны. Как с помощью технологий сможем заживить раны, нанесенные Украине. В фокусе — экономика, технологии, инфраструктура, бизнес, человеческие ресурсы, образование и тому подобное.

Кроме новых направлений, на iForum-2023 будет еще пять уже традиционных, всего — восемь:

Реклама и продвижение и E-commerce,

Блокчейн и Digital Fun,

Стартапы и AI,

Military Tech и Украина Будущего.

Трансформируется экспозиция Город будущего, которая в этом году будет посвящена разработкам в области MilTech украинских технологических проектов для военных нужд.

Традиционная выставочная экспозона компаний-лидеров рынка с собственными продуктами и сервисами тоже претерпит изменения, связанные прежде всего с размером локации.

— Миссия iForum-2023 — объединить потенциал самых активных и действенных украинцев сегодня, когда на кону не просто развитие, а победа в войне и, собственно, существование нашей страны.

Со стоимостью посещения iForum можно ознакомиться здесь. В то же время, военнослужащие смогут получить билет бесплатно при наличии соответствующих документов.

С более подробной информацией можно ознакомиться в Telegram-канале iForumUA.

iForum — крупнейшая офлайн-конференция Украины и Восточной Европы.

Форум — общественное явление, созданное участниками рынка высоких технологий, и посвящен развитию новых возможностей, поиску идей и их воплощению, а также анализу мировых новейших трендов. Конференция существует с 2009 года и проходит в формате одновременных докладов нон-стоп, наибольшее количество участников за последние годы достигало более 13 тыс.

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