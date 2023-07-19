У Києві відбудеться iForum-2023: коли, основні напрями та де взяти квитки

iForum-2023 відбудеться 10 серпня у Києві у МВЦ на Броварському проспекті, 15. Це буде вже тринадцята конференція.

Формат і тематика напрямів цього року трансформуються згідно з реаліями воєнного часу. Захід відбудеться в одному павільйоні, де є укриття, і відповідно кількість учасників буде обмежена – орієнтовно до 5 тис.

На iForum-2023 з’явиться три нових напрями, що відображають запит суспільства на теми, якими зараз живе фахова та ділова спільнота: Military Tech, АІ та Україна Майбутнього.

Military Tech сфокусується на трендах розвитку воєнних технологічних рішень в Україні. Тут зберуться розробники, стартапи і виробники, будуть також представники Мінцифри та Міністерства з питань стратегічної промисловості. Напрям зосередиться, зокрема, на БПЛА, синхронізації та узгодженні дій розробників, вирішенні назрілих проблем та можливостей серійного виробництва.

АІ збере експертів у проривній темі минулого року, якою вибухнув увесь світ: штучний інтелект (ШІ) та його місце в людському житті. Спектр питань до розгляду величезний: від етики й естетики до економіки та філософії. Чим живе зараз модна галузь? У якому стані розвитку і використання перебувають новітні розробки ШІ, як впливають на життя сьогодні, та які прогнози щодо майбутніх трансформацій?

Україна Майбутнього приверне увагу до проблем відродження, з якими стикнеться країна внаслідок масштабної війни. Як за допомогою технологій зможемо загоїти рани, нанесені Україні. У фокусі – економіка, технології, інфраструктура, бізнес, людські ресурси, освіта тощо.

Окрім нових напрямів, на iForum-2023 буде ще п’ять вже традиційних, усього – вісім:

Реклама і просування та E-commerce,

Блокчейн та Digital Fun,

Стартапи та AI,

Military Tech та Україна Майбутнього.

Трансформується експозиція Місто майбутнього, яка цьогоріч буде присвячена розробкам у галузі MilTech українських технологічних проєктів для воєнних потреб.

Традиційна виставкова експозона компаній-лідерів ринку з власними продуктами і сервісами теж зазнає змін, пов’язаних насамперед з розміром локації.

— Місія iForum-2023 – об’єднати потенціал найактивніших та дієвих українців сьогодні, коли на кону не просто розвиток, а перемога у війні та, власне, існування нашої країни.

З вартістю відвідання iForum можна ознайомитися тут. Водночас, військовослужбовці зможуть отримати квиток безкоштовно за наявності відповідних документів.

З детальнішою інформацією можна ознайомитися у Telegram-каналі iForumUA.

iForum – найбільша офлайн-конференція України та Східної Європи.

Форум є суспільним явищем, створеним учасниками ринку високих технологій, та присвячений розвитку нових можливостей, пошуку ідей та їхнього втілення, а також аналізу світових новітніх трендів. Конференція існує з 2009 року і проходить у форматі одночасних доповідей нон-стоп, найбільша кількість учасників за останні роки сягала понад 13 тис.

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