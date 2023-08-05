В Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо с аистами
В селе Новоселица Хмельницкой области накануне неизвестные расстреляли гнездо с аистами: там находились двое взрослых и двое птенцов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.
Злоумышленники обстреляли гнездо, которое расположено на электроопоре. Одна птица получила ранения.
Как сообщает организация Экозащита Староконстантинов, местные слышали, как по селу на мотоцикле ехали неизвестные мужчины, а затем раздался выстрел.
Фото: Екозахист Старокостянтинів
Новосельцы вызвали полицию, представителей СМИ и зоозащитников.
Одного аиста нашли раненым, его доставили в ветеринарную больницу. У птицы открытый перелом крыла.
Другой аист уцелел, а вот птенцов никто не видел.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.