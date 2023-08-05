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В Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо с аистами

лелека
Фото: Нацполиция

В селе Новоселица Хмельницкой области накануне неизвестные расстреляли гнездо с аистами: там находились двое взрослых и двое птенцов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Злоумышленники обстреляли гнездо, которое расположено на электроопоре. Одна птица получила ранения.

Как сообщает организация Экозащита Староконстантинов, местные слышали, как по селу на мотоцикле ехали неизвестные мужчины, а затем раздался выстрел.

В Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо с аистами
В Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо с аистами
В Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо с аистами
В Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо с аистами
В Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо с аистами
В Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо с аистами
В Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо с аистами
В Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо с аистами

Фото: Екозахист Старокостянтинів

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В Хмельницкой области неизвестные расстреляли гнездо с аистами

Новосельцы вызвали полицию, представителей СМИ и зоозащитников.

Одного аиста нашли раненым, его доставили в ветеринарную больницу. У птицы открытый перелом крыла.

Другой аист уцелел, а вот птенцов никто не видел.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

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Источник: Нацполиция
Лелеки, Полиция, Хмельницкая область
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