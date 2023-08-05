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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Хмельниччині невідомі розстріляли гніздо з лелеками

лелека
Фото: Нацполіція

У селі Новоселиця Хмельницької області напередодні невідомі розстріляли гніздо з лелеками: там було двоє дорослих та двоє малюків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

Зловмисники обстріляли гніздо, яке розташоване на електроопорі. Один птах зазнав поранення.

Як повідомляє організація Екозахист Старокостянтинів, місцеві чули, як селом на мотоциклі їхали невідомі чоловіки, а потім пролунав постріл.

На Хмельниччині невідомі розстріляли гніздо з лелеками
На Хмельниччині невідомі розстріляли гніздо з лелеками
На Хмельниччині невідомі розстріляли гніздо з лелеками
На Хмельниччині невідомі розстріляли гніздо з лелеками
На Хмельниччині невідомі розстріляли гніздо з лелеками
На Хмельниччині невідомі розстріляли гніздо з лелеками
На Хмельниччині невідомі розстріляли гніздо з лелеками
На Хмельниччині невідомі розстріляли гніздо з лелеками

Фото: Екозахист Старокостянтинів

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Новосельці викликали поліцію, представників ЗМІ та зоозахисників.

Одного лелеку знайшли пораненим, його доправили до ветеринарної лікарні. У птаха відкритий перелом крила.

Інший лелека вцілів, а от пташенят ніхто не бачив.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

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Джерело: Нацполіція
Лелеки, Поліція, Хмельницька область
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