На Хмельниччині невідомі розстріляли гніздо з лелеками
У селі Новоселиця Хмельницької області напередодні невідомі розстріляли гніздо з лелеками: там було двоє дорослих та двоє малюків.
Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.
Зловмисники обстріляли гніздо, яке розташоване на електроопорі. Один птах зазнав поранення.
Як повідомляє організація Екозахист Старокостянтинів, місцеві чули, як селом на мотоциклі їхали невідомі чоловіки, а потім пролунав постріл.
Фото: Екозахист Старокостянтинів
Новосельці викликали поліцію, представників ЗМІ та зоозахисників.
Одного лелеку знайшли пораненим, його доправили до ветеринарної лікарні. У птаха відкритий перелом крила.
Інший лелека вцілів, а от пташенят ніхто не бачив.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.