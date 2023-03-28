Повесил пса на веревке, а потом закопал: жителю Прикарпатья грозит уголовная ответственность

Март, 28 в 15:29

В селе Воскресинцы Коломыйского района Ивано-Франковской области 61-летний мужчина на территории своего хозяйства повесил на веревке собаку, а затем закопал животное на земельном участке.

Об этом правоохранители узнали 27 марта во время мониторинга сети Интернет.

Следственно-оперативная группа Коломыйского отдела полиции, участковые и ветеринар выехали на место для проверки факта.

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Соседка правонарушителя подтвердила обнародованную в сети информацию.

Труп собаки правоохранители направили на проведение экспертизы.

Местная полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 299 УКУ (Жестокое обращение с животными).

Подозреваемому грозит арест до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.