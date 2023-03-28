Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Повесил пса на веревке, а потом закопал: жителю Прикарпатья грозит уголовная ответственность

Валентина Летяк, редактор ленты
На Прикарпатті чоловік повісив пса на мотузці, а потім закопав
Фото: Нацполиция

В селе Воскресинцы Коломыйского района Ивано-Франковской области 61-летний мужчина на территории своего хозяйства повесил на веревке собаку, а затем закопал животное на земельном участке.

Об этом правоохранители узнали 27 марта во время мониторинга сети Интернет.

Следственно-оперативная группа Коломыйского отдела полиции, участковые и ветеринар выехали на место для проверки факта.

Сейчас смотрят

Соседка правонарушителя подтвердила обнародованную в сети информацию.

Труп собаки правоохранители направили на проведение экспертизы.

Местная полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 299 УКУ (Жестокое обращение с животными).

Подозреваемому грозит арест до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Читайте
Побил, связал лапы и выбросил на помойку: на Полтавщине мужчина наказал свою собаку

Источник: Нацполиция
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка