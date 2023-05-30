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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Протянул за трактором и изнасиловал: на Хмельнитчине мужчина поиздевался над беременной коровой

Протянул за трактором и изнасиловал: на Хмельнитчине мужчина поиздевался над беременной коровой
Фото: Pixabay

В поселке Антонины Хмельницкой области мужчина привязал беременную корову к трактору и протащил по земле, а затем изнасиловал.

Об этом сообщает зоозащитная организация UAnimals и полиция Хмельницкой области.

— В местной группе выложили фото животного, которое лежит среди поля и не может встать – мол, может, кто-то его разыскивает. Когда владельцы нашли животное, оказалось, что у него многочисленные травмы, – говорят зоозащитники.

Полицейские уже установили личность предполагаемого преступника – это 22-летний житель соседнего села. Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Они работают над выяснением всех обстоятельств происшествия.

– Вчера его задержали, был допрос. Говорит, что когда он находится в состоянии алкогольного опьянения, ему хочется такое делать с животными. Он себя сдержать не может, делает это уже не первый раз в своем селе – не в том населенном пункте, где мы проживаем, – говорит хозяйка коровы Людмила.

Подробности издевательства над животным

После того, как корову осмотрел врач, выяснилось, что она изнасилована. Также у животного были выбиты зубы, поэтому оно не может есть, а только пьет теплую воду.

– Кто-то привязал корову к трактору, и она бежала, пока не обессилела и не упала. Кожа ободрана, рога надорваны от цепи, на которой ее тянули. Дальше цепь порвалась, и животное осталось лежать, – написал сын хозяйки коровы.

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Протянул за трактором и изнасиловал: на Хмельнитчине мужчина поиздевался над беременной коровой

После издевательств у коровы “перегорело” молоко, но теленка она пока не потеряла.

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Фото: UAnimals

— Состояние здоровья неизменно. Вчера ей стало хуже, и пока воспалительный процесс продолжается. Все необходимые медицинские процедуры для нее проводят – она на противовоспалительной терапии. Хочет есть, но не может, потому что два зуба выбиты, два шатаются. Много пьет, но из-за зубов холодного пить не может. Стоит в хлеву, тяжело ложится, не доится. Через полтора месяца должна была телиться – теленок живой, двигается, – говорит Людмила.

домашні тварини, жорстокість, знущання, Хмельницкая область
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