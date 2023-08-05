Как в Египте: в воскресенье в Украине ожидается жара до +40ºС и штормовой ветер
В воскресенье усилится жара в Украине, а температурные показатели в течение дня достигнут +32+38ºС, а местами, вероятно, +38+40ºС.
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.
В то же время, в западных областях 6 августа ожидаются кратковременные грозовые дожди и постепенное снижение температуры воздуха и порывистый ветер. По этому поводу она отметила, что у нас сейчас погода, как в Египте.
6 августа на фоне сильной жары в Украине юго-восточный ветер может достигать штормовых значений, 15-22 м/с. При таких условиях Диденко предупреждает, что следует быть осторожными под билбордами в городе и на дорогах.
Температура в Киеве в воскресенье будет +35+37ºС, что жарче, чем в субботу. Также ожидается сильный юго-восточный ветер. Штормовые порывы до 15-20 м/с.
А вот ослабление жары начнется в понедельник. Но пока что на востоке, Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму сильная жара еще задержится.
Источник: Наталья Диденко