Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Як нараховуються відпускні 2023 та за якою формулою: пояснює бухгалтер
Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Як у Єгипті: у неділю в Україні очікується спека до +40ºС і штормовий вітер

спека
Фото: Pexels

У неділю посилиться спека в Україні, а температурні показники протягом дня сягнуть +32+38ºС, а подекуди, ймовірно, +38+40ºС.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Водночас, у західних областях 6 серпня очікуються короткочасні грозові дощі та поступове зниження температури повітря і рвучкий вітер. Щодо цього вона зауважила, що у нас зараз погода, як у Єгипті.

6 серпня на тлі сильної спеки в Україні південно-східний вітер може досягати штормових значень, 15-22 м/с. За таких умов Діденко попереджає, що слід бути обережними під білбордами у місті та на дорогах.

Температура у Києві у неділю буде +35+37ºС, що спекотніше, ніж у суботу. Також очікується сильний південно-східний вітер. Штормові пориви до 15-20 м/с.

А ось послаблення спеки розпочнеться у понеділок. Та поки що на сході, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі й у Криму сильна спека ще затримається.

Джерело: Наталка Діденко

Наталка Діденко, Погода, Погода в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Спека, як у Єгипті: синоптик розповіла, якою буде погода у вихідні
спека
В Україні цього тижня припікатиме: температура підніметься до +40°C
аномальна спека посуха
На 1,5-2 градуси вище за норму: чого чекати від погоди у серпні
Погода у серпні 2023
Дощів буде більше, а з середи – похолодання: прогноз синоптиків на тиждень
Як у Єгипті: у неділю в Україні очікується спека до +40ºС і штормовий вітер
Київ накрив сильний дощ: є загроза підтоплень
Дощ у Києві
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Окопи на пляжі: туристичний сезон в Криму безповоротно зіпсований
Як у Єгипті: у неділю в Україні очікується спека до +40ºС і штормовий вітер
Набирали воду з моря та калюж: неймовірний порятунок священника ПЦУ та родини з Маріуполя
Як у Єгипті: у неділю в Україні очікується спека до +40ºС і штормовий вітер
З Батьківщини-матері зняли радянські символи: скульптура готова до встановлення тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди
Як у Єгипті: у неділю в Україні очікується спека до +40ºС і штормовий вітер
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь