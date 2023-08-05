Як у Єгипті: у неділю в Україні очікується спека до +40ºС і штормовий вітер

У неділю посилиться спека в Україні, а температурні показники протягом дня сягнуть +32+38ºС, а подекуди, ймовірно, +38+40ºС.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Водночас, у західних областях 6 серпня очікуються короткочасні грозові дощі та поступове зниження температури повітря і рвучкий вітер. Щодо цього вона зауважила, що у нас зараз погода, як у Єгипті.

6 серпня на тлі сильної спеки в Україні південно-східний вітер може досягати штормових значень, 15-22 м/с. За таких умов Діденко попереджає, що слід бути обережними під білбордами у місті та на дорогах.

Температура у Києві у неділю буде +35+37ºС, що спекотніше, ніж у суботу. Також очікується сильний південно-східний вітер. Штормові пориви до 15-20 м/с.

А ось послаблення спеки розпочнеться у понеділок. Та поки що на сході, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі й у Криму сильна спека ще затримається.

Джерело: Наталка Діденко

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