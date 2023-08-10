Что нужно ребенку в 1 класс: список вещей и канцелярии

До 1 сентября остались считанные дни. Для родителей это волнующее событие, ведь нужно не только подготовить ребенка морально к школе, но и купить все необходимое, чтобы первоклашка уверенно чувствовал себя во время учебы.

Что понадобится ребенку в 1 классе, читайте в нашем материале.

Школьная форма

Если ваш ребенок идет в 1 класс на очное обучение, вам обязательно нужно купить форму. При выборе школьной одежды, обращайте внимание на информацию на этикетке о составе ткани и реквизиты производителя.

Отдавайте предпочтение одежде с максимальным содержанием натуральных волокон — это обеспечит вашему ребенку тепловой комфорт. А вот в синтетической одежде школьник может потеть, рискует переохладиться и простудиться.

Для детей младших и средних классов школьная форма, блузки и рубашки, нательное белье, носки и колготы должны быть полностью натуральными (минимальное содержание натуральных тканей — 50%) или изготовлены из смешанных тканей.

Нательное белье первоклассников (детей до 7 лет) должно быть изготовлено исключительно из натуральных тканей.

Еще несколько требований к школьной форме:

качество пошива – проверяйте качество фурнитуры, крой, ровные ли строчки швов (ярлык в виде ленты с информацией по уходу должен быть вшит, а не, скажем, прикреплен булавкой);

– проверяйте качество фурнитуры, крой, ровные ли строчки швов (ярлык в виде ленты с информацией по уходу должен быть вшит, а не, скажем, прикреплен булавкой); удобство — школьная форма не должна ограничивать движения ребенка (не выбирайте для девушек младшего школьного возраста узкие юбки-карандаши, а для парней — узкие брюки без резинки на поясе);

— школьная форма не должна ограничивать движения ребенка (не выбирайте для девушек младшего школьного возраста узкие юбки-карандаши, а для парней — узкие брюки без резинки на поясе); безопасность — вся продукция для детей должна иметь заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, удостоверяющие безопасность этого товара для здоровья вашего ребенка (номер и дата заключения должны быть на этикетке, а у продавца – копия этого заключения).

Канцтовары и другие необходимые вещи для первоклассника

Тетради в клеточку (на 12 листов).

Тетради в косую линейку (с таким же количеством листов).

Обложки на тетради и учебники.

Шариковые авторучки синего цвета (капиллярные и гелевые авторучки лучше отложить до старших классов).

Папка для тетрадей (для удобства ребенка лучше выбирать папку с застежкой на липучке).

Альбом для рисования.

Краски акварельные (лучше приобрести набор из 12 цветов).

Кисточки.

Цветные карандаши (набор из 6 цветов).

Простые карандаши (лучше использовать карандаши типа ТМ, то есть твердо-мягкие).

Точилка.

Стакан-непроливайка.

Ластик.

Папка для труда.

Цветная бумага.

Цветной картон.

Ножницы со слегка закругленными концами.

Клей (лучше клейкий карандаш).

Линейка 20-25 см (отдайте предпочтение деревянной линейке – она меньше скользит по бумаге).

Пластилин.

Доска для лепки.

Палочки для счета.

Касса букв и цифр или веера.

Подставка для учебников (лучше выбирать полностью металлические-они тяжелые, но и более устойчивые).

Пенал (можно купить как пустой, так и с наполнением – в который производитель уже положил нужные ребенку, по его мнению, карандаши и ручки).

Контейнер для обедов.

Также не стоит забывать и о гаджетах — важно, чтобы у вашего ребенка был свой ПК. Поэтому стоит купить стационарный компьютер, ноутбук или планшет для обучения.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.