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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Що потрібно дитині в 1 клас: список речей і канцелярії

Школа, канцтовари, навчання, необхідні речі
Фото: Pexels

До 1 вересня залишились лічені дні. Для батьків це хвилююча подія, адже потрібно не лише підготувати дитину морально до школи, а й купити усе необхідне, аби першачок впевнено почувався під час навчання.

Що знадобиться дитині в 1 класі, читайте в нашому матеріалі.

Шкільна форма

Якщо ваша дитина йде у 1 клас на очне навчання, вам обовʼязково потрібно купити форму. Під час вибору шкільного одягу, звертайте увагу на інформацію на етикетці про склад тканини та реквізити виробника.

Надавайте перевагу одягу з максимальним вмістом натуральних волокон – це забезпечить вашій дитині тепловий комфорт. Натомість у синтетичному одязі школяр може пітніти, ризикує переохолодитись й застудитись.

Для дітей молодших і середніх класів шкільна форма, блузки і сорочки, натільна білизна, шкарпетки і колготи мають бути повністю натуральними (мінімальний вміст натуральних тканин – 50%) або виготовлені зі змішаних тканин.

Натільна білизна першокласників (дітей до 7 років) має бути виготовлена виключно із натуральних тканин.

Ще кілька вимог до шкільної форми:

  • якість пошиття – перевіряйте якість фурнітури, крій, чи рівні рядки швів (ярлик у вигляді стрічки з інформацією з догляду має бути вшитий, а не, скажімо, прикріплений булавкою);
  • зручність – шкільна форма не повинна обмежувати рухи дитини (не обирайте для дівчат молодшого шкільного віку вузькі спідниці-олівці, а для хлопців – вузькі штани без резинки на поясі);
  • безпечність – уся продукція для дітей повинна мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що засвідчують безпечність цього товару для здоров’я вашої дитини (номер та дата висновку мають бути на етикетці, а у продавця – копія цього висновку).

Канцтовари та інші необхідні речі для першокласника

  • Зошити в клітинку (на 12 аркушів).
  • Зошити в косу лінійку (з такою ж кількістю аркушів).
  • Обкладинки на зошити та підручники.
  • Кулькові авторучки синього кольору (капілярні та гелеві авторучки краще відкласти до старших класів).
  • Папка для зошитів (для зручності дитини краще вибирати папку із застібкою на липучці).
  • Альбом для малювання.
  • Фарби акварельні (краще придбати набір з 12 кольорів).
  • Пензлики.
  • Кольорові олівці (набір з 6 кольорів).
  • Прості олівці (краще використовувати олівці типу ТМ, тобто твердо-м’які).
  • Точилка.
  • Склянка-непроливайка.
  • Ластик.
  • Папка для праці.
  • Кольоровий папір.
  • Кольоровий картон.
  • Ножиці з трохи закругленими кінцями.
  • Клей (краще клейкий олівець).
  • Лінійка 20-25 см (віддайте перевагу дерев’яній лінійці – вона менше ковзає по паперу).
  • Пластилін.
  • Дошка для ліплення.
  • Палички для лічби.
  • Каса букв і цифр або віяла.
  • Підставка для підручників (краще обирати повністю металеві – вони важкі, але й більш стійкі).
  • Пенал (можна купити як порожній, так і з наповненням – в який виробник вже поклав потрібні дитині, на його думку, олівці та ручки).
  • Контейнер для обідів.

Також не варто забувати й про ґаджети – важливо, аби у вашої дитини був свій ПК. Тому варто купити стаціонарний компʼютер, ноутбук чи планшет для навчання.

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1 вересня, Освіта в Україні, Початкова школа, Школа
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