Що потрібно дитині в 1 клас: список речей і канцелярії

До 1 вересня залишились лічені дні. Для батьків це хвилююча подія, адже потрібно не лише підготувати дитину морально до школи, а й купити усе необхідне, аби першачок впевнено почувався під час навчання.

Що знадобиться дитині в 1 класі, читайте в нашому матеріалі.

Шкільна форма

Якщо ваша дитина йде у 1 клас на очне навчання, вам обовʼязково потрібно купити форму. Під час вибору шкільного одягу, звертайте увагу на інформацію на етикетці про склад тканини та реквізити виробника.

Надавайте перевагу одягу з максимальним вмістом натуральних волокон – це забезпечить вашій дитині тепловий комфорт. Натомість у синтетичному одязі школяр може пітніти, ризикує переохолодитись й застудитись.

Для дітей молодших і середніх класів шкільна форма, блузки і сорочки, натільна білизна, шкарпетки і колготи мають бути повністю натуральними (мінімальний вміст натуральних тканин – 50%) або виготовлені зі змішаних тканин.

Натільна білизна першокласників (дітей до 7 років) має бути виготовлена виключно із натуральних тканин.

Ще кілька вимог до шкільної форми:

якість пошиття – перевіряйте якість фурнітури, крій, чи рівні рядки швів (ярлик у вигляді стрічки з інформацією з догляду має бути вшитий, а не, скажімо, прикріплений булавкою);

– перевіряйте якість фурнітури, крій, чи рівні рядки швів (ярлик у вигляді стрічки з інформацією з догляду має бути вшитий, а не, скажімо, прикріплений булавкою); зручність – шкільна форма не повинна обмежувати рухи дитини (не обирайте для дівчат молодшого шкільного віку вузькі спідниці-олівці, а для хлопців – вузькі штани без резинки на поясі);

– шкільна форма не повинна обмежувати рухи дитини (не обирайте для дівчат молодшого шкільного віку вузькі спідниці-олівці, а для хлопців – вузькі штани без резинки на поясі); безпечність – уся продукція для дітей повинна мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що засвідчують безпечність цього товару для здоров’я вашої дитини (номер та дата висновку мають бути на етикетці, а у продавця – копія цього висновку).

Канцтовари та інші необхідні речі для першокласника

Зошити в клітинку (на 12 аркушів).

Зошити в косу лінійку (з такою ж кількістю аркушів).

Обкладинки на зошити та підручники.

Кулькові авторучки синього кольору (капілярні та гелеві авторучки краще відкласти до старших класів).

Папка для зошитів (для зручності дитини краще вибирати папку із застібкою на липучці).

Альбом для малювання.

Фарби акварельні (краще придбати набір з 12 кольорів).

Пензлики.

Кольорові олівці (набір з 6 кольорів).

Прості олівці (краще використовувати олівці типу ТМ, тобто твердо-м’які).

Точилка.

Склянка-непроливайка.

Ластик.

Папка для праці.

Кольоровий папір.

Кольоровий картон.

Ножиці з трохи закругленими кінцями.

Клей (краще клейкий олівець).

Лінійка 20-25 см (віддайте перевагу дерев’яній лінійці – вона менше ковзає по паперу).

Пластилін.

Дошка для ліплення.

Палички для лічби.

Каса букв і цифр або віяла.

Підставка для підручників (краще обирати повністю металеві – вони важкі, але й більш стійкі).

Пенал (можна купити як порожній, так і з наповненням – в який виробник вже поклав потрібні дитині, на його думку, олівці та ручки).

Контейнер для обідів.

Також не варто забувати й про ґаджети – важливо, аби у вашої дитини був свій ПК. Тому варто купити стаціонарний компʼютер, ноутбук чи планшет для навчання.

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