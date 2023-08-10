Що потрібно дитині в 1 клас: список речей і канцелярії
До 1 вересня залишились лічені дні. Для батьків це хвилююча подія, адже потрібно не лише підготувати дитину морально до школи, а й купити усе необхідне, аби першачок впевнено почувався під час навчання.
Що знадобиться дитині в 1 класі, читайте в нашому матеріалі.
Шкільна форма
Якщо ваша дитина йде у 1 клас на очне навчання, вам обовʼязково потрібно купити форму. Під час вибору шкільного одягу, звертайте увагу на інформацію на етикетці про склад тканини та реквізити виробника.
Надавайте перевагу одягу з максимальним вмістом натуральних волокон – це забезпечить вашій дитині тепловий комфорт. Натомість у синтетичному одязі школяр може пітніти, ризикує переохолодитись й застудитись.
Для дітей молодших і середніх класів шкільна форма, блузки і сорочки, натільна білизна, шкарпетки і колготи мають бути повністю натуральними (мінімальний вміст натуральних тканин – 50%) або виготовлені зі змішаних тканин.
Натільна білизна першокласників (дітей до 7 років) має бути виготовлена виключно із натуральних тканин.
Ще кілька вимог до шкільної форми:
- якість пошиття – перевіряйте якість фурнітури, крій, чи рівні рядки швів (ярлик у вигляді стрічки з інформацією з догляду має бути вшитий, а не, скажімо, прикріплений булавкою);
- зручність – шкільна форма не повинна обмежувати рухи дитини (не обирайте для дівчат молодшого шкільного віку вузькі спідниці-олівці, а для хлопців – вузькі штани без резинки на поясі);
- безпечність – уся продукція для дітей повинна мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що засвідчують безпечність цього товару для здоров’я вашої дитини (номер та дата висновку мають бути на етикетці, а у продавця – копія цього висновку).
Канцтовари та інші необхідні речі для першокласника
- Зошити в клітинку (на 12 аркушів).
- Зошити в косу лінійку (з такою ж кількістю аркушів).
- Обкладинки на зошити та підручники.
- Кулькові авторучки синього кольору (капілярні та гелеві авторучки краще відкласти до старших класів).
- Папка для зошитів (для зручності дитини краще вибирати папку із застібкою на липучці).
- Альбом для малювання.
- Фарби акварельні (краще придбати набір з 12 кольорів).
- Пензлики.
- Кольорові олівці (набір з 6 кольорів).
- Прості олівці (краще використовувати олівці типу ТМ, тобто твердо-м’які).
- Точилка.
- Склянка-непроливайка.
- Ластик.
- Папка для праці.
- Кольоровий папір.
- Кольоровий картон.
- Ножиці з трохи закругленими кінцями.
- Клей (краще клейкий олівець).
- Лінійка 20-25 см (віддайте перевагу дерев’яній лінійці – вона менше ковзає по паперу).
- Пластилін.
- Дошка для ліплення.
- Палички для лічби.
- Каса букв і цифр або віяла.
- Підставка для підручників (краще обирати повністю металеві – вони важкі, але й більш стійкі).
- Пенал (можна купити як порожній, так і з наповненням – в який виробник вже поклав потрібні дитині, на його думку, олівці та ручки).
- Контейнер для обідів.
Також не варто забувати й про ґаджети – важливо, аби у вашої дитини був свій ПК. Тому варто купити стаціонарний компʼютер, ноутбук чи планшет для навчання.
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