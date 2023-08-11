Виробництво снарядів і техніки в Україні: Зеленський про збільшення сили на фронті

В Україні постійно збільшуються обсяги виробництва снарядів і військової техніки, необхідної для захисту від повномасштабної російської агресії.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні за 11 серпня президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що вдень провів засідання РНБО, яке стосується недоброчесних воєнкомів. Зеленський анонсував ще одне засідання щодо ВЛК.

– Постійно працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях. Сьогодні керівник Офісу Єрмак, міністр закордонних справ Кулеба, профільні заступники керівника Офісу Андрій Сибіга та Ігор Жовква працювали з послами країн-партнерів заради Формули миру. Заради того, щоб країни долучалися, – стверджує президент.

Володимир Зеленський говорив із президентом Замбії про двосторонні відносини та Формулу миру України. Він зазначив, що ще одна держава Глобального Півдня підтримує українські ініціативи – це дуже важливо.

Окрему нараду президент провів з керівником ГУР Кирилом Будановим, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем ВМС Олексієм Неїжпапою, керівником СБУ Василем Малюком, Міністерством інфраструктури щодо альтернатив експорту зерна транзитним коридором.

– Робимо все можливе, щоб Україна була й надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків.

Зеленський зазначив, що одне з ключових питань – це фронт, кожен напрямок, всі зусилля, щоденна увага, підтримка та посилення. Він подякував усім, хто зараз захищає Україну, перебуває в окопах, на бойових завданнях та постах.

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