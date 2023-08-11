Виробництво снарядів і техніки в Україні: Зеленський про збільшення сили на фронті
В Україні постійно збільшуються обсяги виробництва снарядів і військової техніки, необхідної для захисту від повномасштабної російської агресії.
Про це заявив у вечірньому відеозверненні за 11 серпня президент України Володимир Зеленський.
Глава держави зазначив, що вдень провів засідання РНБО, яке стосується недоброчесних воєнкомів. Зеленський анонсував ще одне засідання щодо ВЛК.
– Постійно працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях. Сьогодні керівник Офісу Єрмак, міністр закордонних справ Кулеба, профільні заступники керівника Офісу Андрій Сибіга та Ігор Жовква працювали з послами країн-партнерів заради Формули миру. Заради того, щоб країни долучалися, – стверджує президент.
Володимир Зеленський говорив із президентом Замбії про двосторонні відносини та Формулу миру України. Він зазначив, що ще одна держава Глобального Півдня підтримує українські ініціативи – це дуже важливо.
Окрему нараду президент провів з керівником ГУР Кирилом Будановим, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем ВМС Олексієм Неїжпапою, керівником СБУ Василем Малюком, Міністерством інфраструктури щодо альтернатив експорту зерна транзитним коридором.
– Робимо все можливе, щоб Україна була й надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків.
Зеленський зазначив, що одне з ключових питань – це фронт, кожен напрямок, всі зусилля, щоденна увага, підтримка та посилення. Він подякував усім, хто зараз захищає Україну, перебуває в окопах, на бойових завданнях та постах.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко