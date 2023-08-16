Тюрьма за свои нюдсы на телефоне – это шизофрения: Железняк о сути декриминализации порно

В Украине даже во время войны осуждают людей, в телефонах которых находят фотографии порнографического характера, сброшенные близкому человеку через соцсети.

Народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в эфире Radio NV объяснил, почему именно сейчас предлагает принять свой законопроект о декриминализации порно в части, которая не представляет общественной опасности.

— Этот законопроект – о простой вещи: если у вас или у вашего близкого человека найдут фото, которые будут считаться порнографического характера, то есть ваши личные, или же вы художник и нарисовали обнаженную женщину, то вас за это не посадят на 7 лет. Потому что, нравится нам или не нравится, но сейчас Уголовный кодекс предусматривает, что за любое производство, хранение и распространение порнографии бросают в тюрьму, — рассказал политик.

Не менее абсурдными, по мнению Железняка, являются также действия государства, которое одной рукой берет налоги за деятельность порноиндустрии, а другой — наказывает.

— С точки зрения экономики — это не абсурд, а шизофрения, то, что мы как государство делаем одновременно. Крупнейшая платформа OnlyFans в Украине за последние полгода заплатила 34 млн грн налогов, которые пошли на армию. Волонтерское движение девушек, которые собрали для ВСУ через OnlyFans, демонстрируя свое тело, 31,5 млн грн. И это все официально. То есть мы собираем налоги за такую деятельность и оставляем криминализацию порно, — объяснил он.

По его словам, шесть месяцев работы над законопроектом показали, что правоохранительная система, к сожалению, просто “крышует” эту индустрию.

— Так не должно быть. Я не агитирую кого-то за порнографию. Чего я не хочу, что если вдруг кто-то решит заняться этим делом (взрослый человек, это его мотивы), чтобы к этому человеку не пришло какое-то нереформаторское представительство правоохранительной системы и не поставило на “счетчик”, как они это делают, да еще и потребовало сексуальных услуг, — добавил нардеп.

Он выразил надежду, что этот закон Рада примет еще до конца года, ведь уже есть несколько десятков подписей нардепов, и некоторые из них стали соавторами.

— Поэтому шансы оцениваю высоко. 91 общественная организация вышла с поддержкой законопроекта. Мы вместе разрабатывали. Есть большая поддержка со стороны СМИ. Я думаю, что мы будем делать все возможное, чтоб решить этот вопрос до конца года, — подытожил Железняк.

Накануне нардеп Ярослав Железняк анонсировал регистрацию в парламенте нового законопроекта, которым предлагает декриминализировать порнографию в части, не представляющей общественной опасности.

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