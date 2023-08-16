В’язниця за власні нюдси на телефоні – це шизофренія: Железняк про декриміналізацію порно

В Україні навіть під час війни засуджують людей, у телефонах яких знаходять фотографії порнографічного характеру, скинуті близькій людині через соцмережі.

Народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в ефірі Radio NV пояснив, чому саме зараз пропонує ухвалити свій законопроєкт щодо декримінацізацї порно в частині, яка не становить суспільної небезпеки.

– Цей законопроєкт про просту річ: якщо у вас або у вашої близької людини знайдуть фото, які вважатимуться порнографічного характеру, тобто ваші особисті, або ж ви художник і намалювали оголену жінку, то вас за це не посадять на 7 років. Тому що, подобається нам чи не подобається, але зараз Кримінальний кодекс передбачає, що за будь-яке виробництво, зберігання і розповсюдження порнографії кидають до в’язниці, – розповів політик.

Не менш абсурдними, на думку Железняка, є також дії держави, яка однією рукою бере податки за діяльність порноіндустрії, а іншою – карає.

– З точки зору економіки – це не абсурд, а шизофренія, те, що ми як держава робимо одночасно. Найбільша платформа OnlyFans в Україні за останні пів року заплатила 34 млн грн податків, які пішли на армію. Волонтерський рух дівчат, які зібрали для ЗСУ через OnlyFans, демонструючи своє тіло, 31,5 млн грн. І це все офіційно. Тобто ми збираємо податки за таку діяльність і залишаємо криміналізацію порно, – пояснив він.

За його словами, шість місяців роботи над законопроєктом показали, що правоохоронна система, на жаль, просто “кришує” цю індустрію.

– Так не має бути. Я не агітую когось за порнографію. Чого я не хочу, це якщо раптом хтось вирішить зайнятися цією справою (доросла людина, це її мотиви), щоб до цієї людини не прийшло якесь нереформаторське представництво правоохоронної системи і не поставило на “лічильник”, як вони це роблять, та ще й вимагало сексуальних послуг, – додав нардеп.

Він висловив сподівання, що цей закон Рада ухвалить ще до кінця року, адже вже є кілька десятків підписів нардепів, а деякі з них стали співавторами.

– Тому шанси оцінюю високо. 91 громадська організація вийшла з підтримкою законопроєкту. Ми разом розробляли. Є велика підтримка з боку ЗМІ. Я гадаю, що ми робитимемо все можливе, щоби вирішити це питання до кінця року, – підсумував Железняк.

Напередодні нардеп Ярослав Железняк анонсував реєстрацію в парламенті нового законопроєкту, яким пропонує декриміналізувати порнографію в частині, що не становить суспільної небезпеки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.