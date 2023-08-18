Декриминализация порно: законопроект уже в Раде, но текста еще нет

В Верховной Раде 18 августа зарегистрирован законопроект №9623 о частичной декриминализации порнографии в Украине, как и анонсировал несколько дней назад его автор — народный депутат Ярослав Железняк.

Речь идет о внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения свободы от вмешательства в частную жизнь человека.

Текст проекта закона и сопроводительных документов пока еще отсутствует. Документ предоставлен на рассмотрение руководству парламента.

Соавторами закона, кроме Железняка, выступили еще 24 народных избранника.

Ранее народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк объяснил, почему предлагает декриминализировать порно именно сейчас.

По его словам, неприемлемо, чтобы во время войны и не только людей бросали за решетку на 7 лет только за то, что переслали свои интимные фото близкому человеку на телефон.

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