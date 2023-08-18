Декриміналізація порно: законопроєкт вже в Раді, але тексту ще нема

У Верховній Раді 18 серпня зареєстровано законопроєкт №9623 щодо часткової декриміналізації порнографії в Україні, як і анонсував кілька днів тому його автор – народний депутат Ярослав Железняк.

Йдеться про внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини.

Текст проєкту закону та супровідних документів наразі ще відсутній. Документ надано на розгляд керівництву парламенту.

Співавторами закону, крім Железняка, виступили ще 24 народні обранці.

Раніше народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк пояснив, чому пропонує декриміналізувати порно саме зараз.

За його словами, неприйнятно, щоб під час війни і не тільки людей кидали за грати на 7 років лише за те, що переслали свої інтимні фото близькій людині на телефон.

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