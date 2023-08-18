Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Декриміналізація порно: законопроєкт вже в Раді, але тексту ще нема

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

У Верховній Раді 18 серпня зареєстровано законопроєкт №9623 щодо часткової декриміналізації порнографії в Україні, як і анонсував кілька днів тому його автор – народний депутат Ярослав Железняк.

Йдеться про внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини.

Текст проєкту закону та супровідних документів наразі ще відсутній. Документ надано на розгляд керівництву парламенту.

Співавторами закону, крім Железняка, виступили ще 24 народні обранці.

Раніше народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк пояснив, чому пропонує декриміналізувати порно саме зараз.

За його словами, неприйнятно, щоб під час війни і не тільки людей кидали за грати на 7 років лише за те, що переслали свої інтимні фото близькій людині на телефон.

Читайте також
Порно в Україні можуть частково декриміналізувати – готується закон
Порнографія, порно

Верховна Рада IX скликання, Законопроект, Порно, Порноіндустрія, Ярослав Железняк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський продовжив воєнний стан в Україні до 15 листопада
Декриміналізація порно: законопроєкт вже в Раді, але тексту ще нема
В’язниця за власні нюдси на телефоні – це шизофренія: Железняк про декриміналізацію порно
Порнографія, порно
У Верховній Раді з’явився новий депутат замість Холодова
Микола Тарарін
Порно в Україні можуть частково декриміналізувати – готується закон
Порнографія, порно
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
українські військові
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Декриміналізація порно: законопроєкт вже в Раді, але тексту ще нема
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
Декриміналізація порно: законопроєкт вже в Раді, але тексту ще нема
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (18.08.2023)
Декриміналізація порно: законопроєкт вже в Раді, але тексту ще нема
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь