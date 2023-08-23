Выплаты ко Дню Независимости 2023: кто получит и размер
Украинские ветераны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат разовую денежную выплату ко Дню Независимости.
Факты ICTV узнавали, что предусматривает денежная выплата ко Дню Независимости и кто именно из украинцев может ее получить.
Кто получит выплату ко Дню Независимости и какую сумму
В пресс-службе Минсоцполитики Фактам ICTV сообщили, что 21 июля 2023 года Кабмин принял постановление Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований.
Согласно постановлению, ко Дню Независимости Украины государство выплатит разовую денежную выплату ветеранам войны, пострадавшим от нацистских преследований, гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отличились, защищая нашу страну.
Выплаты ко Дню Независимости граждане получат в размере от 450 грн до 3 100 грн. Размер выплаты определен отдельно для каждой категории граждан:
- Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам получат: I группы ‒ 3 100 грн; II группы ‒ 2 900 грн; III группы ‒ 2 700 грн.
- Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах ‒ 1 000 грн.
- Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной — 3 100 грн.
- Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно п. 1 ст. 10 закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не поженились второй раз – 650 грн.
- Члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины – 1 000 грн.
- Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага ‒ 450 грн.
Лица с инвалидностью в результате войны получат:
- I группы — 3 100 грн.
- II группы — 2 900 грн.
- III группы — 2 700 грн.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш