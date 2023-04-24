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Будут ли выплачивать ежегодную денежную помощь до 5 мая — главные изменения 2023

гроші, гривні, виплати
Фото: Pixabay

Ежегодно в Украине до 5 мая выплачивают единовременную денежную помощь УБД, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам войны, членам семей погибших военных, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной и жертвам нацистских преследований.

Факты ICTV узнавали, что предусматривает единовременное денежное пособие до 5 мая, кто может его получить и будет ли оно выплачиваться в 2023 году.

Единовременная выплата до 5 мая: что это за помощь

Ежегодная единовременная денежная помощь до 5 мая выплачивается с 1999 года. Правда, через несколько лет после ее внедрения, размер помощи стал устанавливаться решением Кабмина в уменьшенном размере.

Выплата ежегодной денежной помощи до 5 мая и ее размер определены в законах Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований.

Согласно законам, право на выплату имеют:

  • участники боевых действий и лица, приравненные к ним;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • участники войны;
  • члены семей погибших военнослужащих;
  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
  • жертвы нацистских преследований.

На самом деле данная выплата входит в перечень льгот, на которые имеют право вышеперечисленные категории лиц.

Порядок выплаты до 5 мая и ее размер определяется Кабинетом министров в пределах бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины.

То есть каждый год определяется новый размер выплат. Например, в 2021 и 2022 годах лица с инвалидностью в результате войны получали 3391, 3906 и 4421 грн (в зависимости от группы инвалидности).

Что же касается размера помощи в 2023 году, то пока эти вопросы правительство еще не урегулировало.

Будет ли выплачиваться пособие до 5 мая в 2023 году

В ГО Юридическая сотня сообщили, что ожидать выплату до 5 мая 2023 года не стоит, поскольку ее не будет.

Новый закон изменил Закон О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты и перенес, по сути, эту выплату на 24 августа, — отмечают в Юридической сотне.

В организации добавляют, что 15 апреля 2023 года вступил в силу закон, заменяющий выплату до 5 мая на выплату ко Дню Независимости.

То есть эта единовременная помощь так же будет предоставляться участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам войны, членам семей погибших и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, жертвам нацистских преследований.

На самом деле ничего колоссального правительство не изменило, изменилась лишь дата выплат единовременного пособия.

— По аналогии с выплатой до 5 мая, порядок выплаты ко Дню Независимости и ее размер будет определять Кабмин в пределах бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины, — добавляют в юридической сотне.

Соответственно, лица, имеющие право на получение ежегодной единовременной денежной помощи до 5 мая, получают свои выплаты ко Дню независимости, то есть до 24 августа 2023 года.

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виплати, Соціальні виплати
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