Інцидент у Дніпрі за участі поліцейських: у ДБР пояснили, чи був загиблий п’яним
У Державному бюро розслідувань поки що не можуть підтвердити інформацію про те, чи виявили алкоголь у крові чоловіка, який загинув внаслідок інциденту за участі патрульних поліцейських у Дніпрі.
Про це заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону. За її словами, у слідстві поки не беруться стверджувати, хто саме був за кермом автівки, коли та як це сталося, оскільки ще потрібно проаналізувати всі відеозаписи.
– Коли ДБР повідомляло про цю ситуацію, що займатиметься розслідуванням, ми вказували: є підозра, що вбитий громадянин був у стані алкогольного сп’яніння, коли трапився інцидент із поліцейськими. Але зараз я не можу підтвердити, що ті результати, оприлюднені в інтернеті, є достовірними, – поділилася вона.
Сап’ян розповіла, що результати медичних досліджень ще не готові. Радниця додала, коли вони будуть готовими, а також коли дійсно з’явиться підтвердження про кількість алкоголю в крові, ДБР повідомить про це одразу.
Всі кадри вилучено з вуличних відеокамер, бодикамер поліцейських, усіх смартфонів, на які зафіксували інцидент. Вона додала, що є відеоматеріали, де зафіксовані порушення ПДР цією автівкою.
Проте там є стоп-кадр, що саме чоловік перебував за кермом. Водночас є відеозаписи з телефонів дітей, де нібито на місці водія перебуває жінка. Ймовірно, вона проходитиме як свідок і учасниця події, яку допитають в межах кримінального провадження.
Радниця з комунікації ДБР зазначила, що наразі потрібно провести низку експертиз, серед яких – судово-медична та зброї, а також допитати всіх можливих свідків. Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт направлять до суду.
Раніше Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що у крові загиблого внаслідок інциденту за участю патрульних поліцейських у Дніпрі експертиза виявила алкоголь. Там додали, що у крові виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле, а у сечі – на рівні 2,78 проміле. Це приблизно одна випита пляшка міцного алкоголю.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв