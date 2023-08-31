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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Інцидент у Дніпрі за участі поліцейських: у ДБР пояснили, чи був загиблий п’яним

Інцидент у Дніпрі за участі поліцейських: у ДБР пояснили, чи був загиблий п’яним
Фото: Нацполіція

У Державному бюро розслідувань поки що не можуть підтвердити інформацію про те, чи виявили алкоголь у крові чоловіка, який загинув внаслідок інциденту за участі патрульних поліцейських у Дніпрі.

Про це заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону. За її словами, у слідстві поки не беруться стверджувати, хто саме був за кермом автівки, коли та як це сталося, оскільки ще потрібно проаналізувати всі відеозаписи.

– Коли ДБР повідомляло про цю ситуацію, що займатиметься розслідуванням, ми вказували: є підозра, що вбитий громадянин був у стані алкогольного сп’яніння, коли трапився інцидент із поліцейськими. Але зараз я не можу підтвердити, що ті результати, оприлюднені в інтернеті, є достовірними, – поділилася вона.

Сап’ян розповіла, що результати медичних досліджень ще не готові. Радниця додала, коли вони будуть готовими, а також коли дійсно з’явиться підтвердження про кількість алкоголю в крові, ДБР повідомить про це одразу.

Всі кадри вилучено з вуличних відеокамер, бодикамер поліцейських, усіх смартфонів, на які зафіксували інцидент. Вона додала, що є відеоматеріали, де зафіксовані порушення ПДР цією автівкою.

Проте там є стоп-кадр, що саме чоловік перебував за кермом. Водночас є відеозаписи з телефонів дітей, де нібито на місці водія перебуває жінка. Ймовірно, вона проходитиме як свідок і учасниця події, яку допитають в межах кримінального провадження.

Радниця з комунікації ДБР зазначила, що наразі потрібно провести низку експертиз, серед яких – судово-медична та зброї, а також допитати всіх можливих свідків. Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт направлять до суду.

Раніше Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що у крові загиблого внаслідок інциденту за участю патрульних поліцейських у Дніпрі експертиза виявила алкоголь. Там додали, що у крові виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле, а у сечі – на рівні 2,78 проміле. Це приблизно одна випита пляшка міцного алкоголю.

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ДБР, Державне Бюро Розслідувань, Дніпро, Патрульна поліція, поліцейські, Розслідування
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