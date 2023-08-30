В крови погибшего в инциденте с участием полицейских в Днепре выявлен алкоголь

В крови погибшего в результате инцидента с участием патрульных полицейских в Днепре экспертиза выявила алкоголь.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, была проведена экспертиза тела с исследованием содержания алкоголя. В крови обнаружено 2,48 промилле, а в моче — 2,7 промилле.

Источник добавил, что это соответствует выпитой бутылке крепкого алкоголя.

В Днепре 29 августа полицейские начали преследовать автомобиль, нарушивший правила дорожного движения и не реагировавший на просьбу остановиться.

Они смогли догнать автомобиль, однако пассажиры отказались из него выходить. В автомобиле находились женщина, мужчина и двое детей.

Возникла потасовка, во время которой мужчина ударил полицейскую в лицо, а другого правоохранителя бросил на землю через себя.

После этого патрульный выстрелил в нарушителя. Им оказался местный житель Джумбери Силогава. От полученных огнестрельных ранений тот умер на месте происшествия.

По фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий полицейский был задержан. Сейчас продолжается следствие.

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