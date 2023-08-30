В крови погибшего в инциденте с участием полицейских в Днепре выявлен алкоголь
В крови погибшего в результате инцидента с участием патрульных полицейских в Днепре экспертиза выявила алкоголь.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, была проведена экспертиза тела с исследованием содержания алкоголя. В крови обнаружено 2,48 промилле, а в моче — 2,7 промилле.
Источник добавил, что это соответствует выпитой бутылке крепкого алкоголя.
В Днепре 29 августа полицейские начали преследовать автомобиль, нарушивший правила дорожного движения и не реагировавший на просьбу остановиться.
Они смогли догнать автомобиль, однако пассажиры отказались из него выходить. В автомобиле находились женщина, мужчина и двое детей.
Возникла потасовка, во время которой мужчина ударил полицейскую в лицо, а другого правоохранителя бросил на землю через себя.
После этого патрульный выстрелил в нарушителя. Им оказался местный житель Джумбери Силогава. От полученных огнестрельных ранений тот умер на месте происшествия.
По фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий полицейский был задержан. Сейчас продолжается следствие.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев