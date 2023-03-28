Март, 28 в 17:23

Индексация пенсий охватила в этом году более 10 млн украинцев. После повышения средний размер выплат пенсионерам составляет 5,2 тыс. грн.

Об этом рассказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в Украине, Кабинет министров уже провел вторую индексацию пенсий за время полномасштабной войны.

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По результатам индексации, стартовавшей с 1 марта, выплаты пенсионерам выросли почти на 20%.

– Индексация коснулась 10,5 млн украинских пенсионеров. Средний размер повышения составил около 600 грн. Теперь средний размер пенсии в Украине – 5 200 грн, — подчеркнул Шмыгаль.

Он заверил, что украинским пенсионерам уже выплатили все пенсии за март.

В рамках индексации также произошло повышение выплат военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Средний размер повышения выплат для этих категорий граждан превысил 1 тыс. грн.

Как известно, минимальная сумма, на которую выросли пенсии украинцев с 1 марта, составляет 100 грн. Если размер повышения не достигает 100 грн, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в недостающей сумме.

Верхний предел индексации пенсий ограничили суммой 1,5 тыс. грн, то есть это максимальная сумма, на которую могли увеличиться выплаты.

Источник: Telegram-канал Дениса Шмыгаля