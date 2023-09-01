Чи буде індексація пенсій у березні 2024 – відповідь Мінсоцполітики

Під час війни існує багато ризиків для державних фінансів, попри це з 1 березня 2024 року має відбуватися індексація пенсій, як визначено законодавчо.

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Дарини Марчак в ефірі Українського радіо.

Водночас вона наголосила, що точно говорити про терміни можна буде тільки після затвердження державного бюджету на наступний рік.

– Тривають переговори з Міністерством фінансів, готується проект бюджету на 2024 рік. І тому, власне, фінальні обіцянки давати поки що зарано, – додала Марчак.

За її словами, на скільки планується підвищення пенсій, залежить від рівня інфляції та середньої зарплати.

– Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік, – додала заступниця глави Мінсоцполітики.

У 2023 році з 1 березня в Україні відбулася індексація пенсій, яка охопила понад 10 млн українців. Після підвищення середній розмір виплат становить 5,2 тис. грн.

Мінімальна сума, на яку зросли пенсії українців,, становить 100 грн, максимальна – 1,5 тис. грн.

Джерело: Українське радіо

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