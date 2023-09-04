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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Финансовая помощь ВПЛ от NRC: кто и как сможет получить

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Фото: Depositphotos

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) еще летом 2022 года начал регистрацию на получение денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.

В общем, NRC начала свою деятельность в Украине в 2014 году. С тех пор организация оказала помощь для более 700 тыс. человек в охваченных конфликтом восточных регионах.

Организация поддерживает людей, которые живут на Востоке страны, в горячих точках, одновременно поддерживает внутренне перемещенных лиц со всей Украины в западных областях.

Как получить помощь для ВПЛ от NRC, узнавали Факты ICTV.

Как получить финансовую помощь

Важно, сейчас прием заявок прекращен. На горячей линии NRC отметили, что регистрация на выплаты началась 1 марта и закончилась 21 числа того же месяца.

О возобновлении действия программы будет сообщено отдельно.

В общем, для получения помощи нужно было зарегистрироваться. Регистрация происходила исключительно через мессенджер WhatsApp с помощью чат-бота.

За дополнительной информацией обращайтесь по номеру горячей линии 0 800 302 007 или пишите на электронную почту: ua.info@nrc.no.

Кто получал помощь

Выплаты от Норвежского совета по делам беженцев получали:

  • внутренне перемещенные лица независимо от текущего места пребывания;
  • граждане Украины, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Зарегистрироваться могли все ВПЛ независимо от текущего места пребывания, а также те, кто проживает в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Однако помощь оказывалась самым уязвимым категориям среди зарегистрированного населения.

— Мы в первую очередь оказываем помощь в таких направлениях: правовая помощь, продовольственная безопасность и жизнеобеспечение, жилье, вода, санитария и гигиена, а также поддержка коллективных центров ВПЛ, — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что на помощь могут претендовать только лица, которые не зарегистрировались и не получали денежную помощь от ООН или других организаций (выплаты ВПЛ от государства не учитываются).

Размер выплат составлял 2 200 грн на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

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ВПО, Норвегия, фінанси
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