В ГУР рассказали, каких действий ждать от РФ осенью

Российские войска будут продолжать атаковать города Украины этой осенью. Скорее всего оккупанты будут пытаться нанести комбинированные удары, чтобы обойти систему противовоздушной обороны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он предположил, что россияне уже накапливают ракеты и планируют комбинированные удары по Украине.

— Могут ли быть удары? Могут. Пытаются ли сейчас россияне накапливать ракеты? Пытаются. Будут ли комбинированные удары? Будут. Будут ли они более массированные чем прошлой зимой? Нет, не будут, — утверждает представитель украинской разведки.

Сейчас смотрят

По словам Юсова, в первую очередь нужно ставить вопрос к энергетикам и правительству, будет ли этот осенне-зимний сезон тяжелее в сфере обеспечения электроснабжения.

Представитель ГУР обратил внимание, что Украина имеет больше систем противовоздушной и противоракетной обороны, поэтому лучше готова отражать атаки. Однако он добавил, что удары за прошлую осень и зиму тоже были значительными для энергетики.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.