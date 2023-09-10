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Юлия Захарченко, редактор ленты

В ГУР рассказали, каких действий ждать от РФ осенью

В ГУР рассказали, каких действий ждать от РФ осенью
Фото: Факти ICTV

Российские войска будут продолжать атаковать города Украины этой осенью. Скорее всего оккупанты будут пытаться нанести комбинированные удары, чтобы обойти систему противовоздушной обороны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он предположил, что россияне уже накапливают ракеты и планируют комбинированные удары по Украине.

— Могут ли быть удары? Могут. Пытаются ли сейчас россияне накапливать ракеты? Пытаются. Будут ли комбинированные удары? Будут. Будут ли они более массированные чем прошлой зимой? Нет, не будут, — утверждает представитель украинской разведки.

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По словам Юсова, в первую очередь нужно ставить вопрос к энергетикам и правительству, будет ли этот осенне-зимний сезон тяжелее в сфере обеспечения электроснабжения.

Представитель ГУР обратил внимание, что Украина имеет больше систем противовоздушной и противоракетной обороны, поэтому лучше готова отражать атаки. Однако он добавил, что удары за прошлую осень и зиму тоже были значительными для энергетики.

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Источник: РБК-Украина
відключення світла, Война в Украине, Електрика, Энергетика, Ракетные удары России, теплопостачання
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