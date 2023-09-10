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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У ГУР розповіли, яких дій чекати від РФ восени

У ГУР розповіли, яких дій чекати від РФ восени
Фото: Факти ICTV

Російські війська продовжуватимуть атакувати міста України цієї осені. Найімовірніше окупанти намагатимуться завдати комбінованих ударів, щоб обійти систему протиповітряної оборони.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він припустив, що росіяни вже накопичують ракети та планують комбіновані удари по України.

– Чи можуть бути удари? Можуть. Чи намагаються зараз росіяни накопичувати ракети? Намагаються. Чи будуть комбіновані удари? Будуть. Чи будуть вони більш масовані ніж минулої зими? Ні, не будуть, – стверджує представник української розвідки.

За словами Юсова, першочергово потрібно ставити питання до енергетиків та уряду, чи буде цей осінньо-зимовий сезон важчим у сфері забезпечення електропостачання.

Зараз дивляться

Представник ГУР звернув увагу, що Україна має більше систем протиповітряної та протиракетної оборони, тому краще готова відбивати атаки. Проте він додав, що удари за минулу осінь та зиму теж були значними для енергетики.

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Джерело: РБК-Україна
відключення світла, Війна в Україні, Електрика, Енергетика, Ракетні удари Росії, теплопостачання
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