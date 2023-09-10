У ГУР розповіли, яких дій чекати від РФ восени
Російські війська продовжуватимуть атакувати міста України цієї осені. Найімовірніше окупанти намагатимуться завдати комбінованих ударів, щоб обійти систему протиповітряної оборони.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він припустив, що росіяни вже накопичують ракети та планують комбіновані удари по України.
– Чи можуть бути удари? Можуть. Чи намагаються зараз росіяни накопичувати ракети? Намагаються. Чи будуть комбіновані удари? Будуть. Чи будуть вони більш масовані ніж минулої зими? Ні, не будуть, – стверджує представник української розвідки.
За словами Юсова, першочергово потрібно ставити питання до енергетиків та уряду, чи буде цей осінньо-зимовий сезон важчим у сфері забезпечення електропостачання.
Представник ГУР звернув увагу, що Україна має більше систем протиповітряної та протиракетної оборони, тому краще готова відбивати атаки. Проте він додав, що удари за минулу осінь та зиму теж були значними для енергетики.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик