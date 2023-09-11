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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Киевской области отключена от газоснабжения часть потребителей из-за атаки дронов — Минэнергетики

В Киевской области отключена от газоснабжения часть потребителей из-за атаки дронов — Минэнергетики
Фото: Pexels

В Киевской области отключены от поставок газа почти 200 потребителей из-за атаки ударных дронов-камикадзе по газорегулирующему пункту. Без газа остались жители многоквартирных домов в одном из населенных пунктов.

По данным Министерства энергетики Украины, сейчас продолжаются ремонтные работы в Киевской области.

В то же время продолжаются работы, чтобы восстановить подачу света для около 2 тыс. потребителей в Днепре, где по технологическим причинам отключена воздушная линия 10 кВ.

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Еще 22 тыс. потребителям в Винницкой области вернули свет. Ранее там по технологическим причинам отключали воздушную линию 110 кВ. Однако теперь там люди — с электричеством.

По информации Минэнергетики, в Харьковской области восстанавливают энергосети, поврежденные в результате обстрелов. По последним данным, заживлено почти 100 потребителей. Среди них — люди, которые оставались без света с начала полномасштабного вторжения.

Ранее стало известно, что оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа Shahed в ночь на 10 сентября. Тогда 25 беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны. Большинство дронов россияне направили в Киевскую область.

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Источник: Минэнергетики
атака дронами, Война в Украине, Газ, газопровід, Дрони, Киевская область
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