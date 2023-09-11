У Київській області відключено від газопостачання частину споживачів через атаку дронів – Міненергетики
У Київській області відключено від постачання газу майже 200 споживачів через атаку ударних дронів-камікадзе по газорегулювальному пункту. Без газу залишилися жителі багатоквартирних будинків в одному з населених пунктів.
За даними Міністерства енергетики України, наразі тривають ремонтні роботи у Київській області.
Водночас тривають роботи, щоб відновити подавання світла для близько 2 тис. споживачів у Дніпрі, де з технологічних причин відключено повітряну лінію 10 кВ.
Ще 22 тис. споживачам у Вінницькій області повернули світло. Раніше там через технологічні причини відключали повітряну лінію 110 кВ. Проте тепер там люди – з електрикою.
За інформацією Міненергетики, у Харківській області відновлюють енергомережі, пошкоджені внаслідок обстрілів. За останніми даними, заживлено майже 100 споживачів. Серед них – люди, які залишалися без світла від початку повномасштабного вторгнення.
Раніше стало відомо, що окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу Shahed у ніч на 10 вересня. Тоді 25 безпілотників знищили сили протиповітряної оборони. Більшість дронів росіяни спрямували в Київську область.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик