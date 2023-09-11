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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Київській області відключено від газопостачання частину споживачів через атаку дронів – Міненергетики

У Київській області відключено від газопостачання частину споживачів через атаку дронів – Міненергетики
Фото: Pexels

У Київській області відключено від постачання газу майже 200 споживачів через атаку ударних дронів-камікадзе по газорегулювальному пункту. Без газу залишилися жителі багатоквартирних будинків в одному з населених пунктів.

За даними Міністерства енергетики України, наразі тривають ремонтні роботи у Київській області.

Водночас тривають роботи, щоб відновити подавання світла для близько 2 тис. споживачів у Дніпрі, де з технологічних причин відключено повітряну лінію 10 кВ.

Зараз дивляться

Ще 22 тис. споживачам у Вінницькій області повернули світло. Раніше там через технологічні причини відключали повітряну лінію 110 кВ. Проте тепер там люди – з електрикою.

За інформацією Міненергетики, у Харківській області відновлюють енергомережі, пошкоджені внаслідок обстрілів. За останніми даними, заживлено майже 100 споживачів. Серед них – люди, які залишалися без світла від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше стало відомо, що окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу Shahed у ніч на 10 вересня. Тоді 25 безпілотників знищили сили протиповітряної оборони. Більшість дронів росіяни спрямували в Київську область.

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Джерело: Міненергетики
атака дронами, Війна в Україні, Газ, газопровід, Дрони, Київська область
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