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Юлия Захарченко, редактор ленты

На Купянском направлении пограничники ударили по хранилищу с БК оккупантов

На Купянском направлении пограничники ударили по хранилищу с БК оккупантов
Фото: Факти ICTV

В Харьковской области обнаружили вражеского оператора беспилотного летательного аппарата и хранилище с боекомплектом российских оккупантов. Украинские защитники метко отработали по целям на Купянском направлении.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, которая обнародовала видеозапись, где можно увидеть работу наших воинов.

— Что там дымит? БК горит! Бойцы Сталевого кордону во время аэроразведки на Купянском направлении обнаружили вражеского оператора БПЛА. Далее пограничные минометы отработали по координатам и не только. Еще и попали в хранилище с боекомплектом оккупантов, — говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как детонирует боекомплект российских оккупантов после успешного удара по вражеской цели.

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Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Вибух на складах боєприпасів, Дрони, Куп'янськ, Харьковская область
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