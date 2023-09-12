На Купянском направлении пограничники ударили по хранилищу с БК оккупантов
В Харьковской области обнаружили вражеского оператора беспилотного летательного аппарата и хранилище с боекомплектом российских оккупантов. Украинские защитники метко отработали по целям на Купянском направлении.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, которая обнародовала видеозапись, где можно увидеть работу наших воинов.
— Что там дымит? БК горит! Бойцы Сталевого кордону во время аэроразведки на Купянском направлении обнаружили вражеского оператора БПЛА. Далее пограничные минометы отработали по координатам и не только. Еще и попали в хранилище с боекомплектом оккупантов, — говорится в сообщении.
На кадрах можно увидеть, как детонирует боекомплект российских оккупантов после успешного удара по вражеской цели.
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