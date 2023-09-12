На Куп’янському напрямку прикордонники вдарили по сховищу з БК окупантів

У Харківській області виявили ворожого оператора безпілотного літального апарату та сховище з боєкомплектом російських окупантів. Українські захисники влучно відпрацювали по цілях на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, яка оприлюднила відеозапис, де можна побачити роботу наших воїнів.

– Що там димить? БК горить! Бійці Сталевого кордону під час аеророзвідки на Куп’янському напрямку виявили ворожого оператора БПЛА. Далі прикордонні міномети відпрацювали за координатами та не тільки. Ще й влучили в сховище з боєкомплектом окупантів, – йдеться у повідомленні.

На кадрах можна побачити, як детонує боєкомплект російських окупантів після успішного удару по ворожій цілі.

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