На Куп’янському напрямку прикордонники вдарили по сховищу з БК окупантів
У Харківській області виявили ворожого оператора безпілотного літального апарату та сховище з боєкомплектом російських окупантів. Українські захисники влучно відпрацювали по цілях на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, яка оприлюднила відеозапис, де можна побачити роботу наших воїнів.
– Що там димить? БК горить! Бійці Сталевого кордону під час аеророзвідки на Куп’янському напрямку виявили ворожого оператора БПЛА. Далі прикордонні міномети відпрацювали за координатами та не тільки. Ще й влучили в сховище з боєкомплектом окупантів, – йдеться у повідомленні.
На кадрах можна побачити, як детонує боєкомплект російських окупантів після успішного удару по ворожій цілі.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик