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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Президент Еврокомиссии: Мы предложим продлить защиту украинцев в ЕС

прийом біженців
Фото: Depositphotos

Еврокомиссия предложит продлить защиту украинцев, которые спасаются в Европе от войны, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения к Европарламенту, которое транслировалось в эфире телемарафона Єдині новини.

По ее словам, с начала большой войны 4 млн беженцев из Украины нашли приют в ЕС, и эта поддержка будет продолжаться, сколько потребуется.

— Мы обеспечили им доступ к жилью, медицинскому обслуживанию, рынку труда и многое другое. Это был ответ Европы на вызов истории. Поэтому я с гордостью сообщаю, что Еврокомиссия предложит продолжить нашу временную защиту для украинцев в ЕС, — подчеркнула она.

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Механизм временной защиты украинских беженцев активировали в марте 2022 года сразу после полномасштабного вторжения РФ. Сначала украинцам предоставили убежище на год, а затем продлили еще на год — до марта 2024 года.

В целом этот механизм рассчитан на три года.

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Урсула фон дер Ляєн

Количество беженцев из Украины со статусом временной защиты на территории ЕС в июле увеличилось почти на 50 тыс. Этот статус по состоянию на 31 июля имели 4 млн 114,3 тыс. граждан страны, которые выехали после вторжения России.

Еврокомиссия, Европарламент, Беженцы, Война в Украине, Украина-ЕС, Урсула фон дер Ляєн
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