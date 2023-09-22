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Юлия Соколова, редактор ленты

Где можно обжаловать лишение выплат для ВПЛ: объяснение Верещук

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

Граждане, которым отменили выплаты для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), однако они не согласны с этим решением, могут его обжаловать.

Об этом вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила ведущей Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини.

С 1 августа в Украине изменили порядок назначения выплат для ВПЛ, производится их верификация.

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Теперь средства от государства не могут получать те, кто находится за границей более 30 дней, вернулись на места жительства, осуждены за коллаборационизм. С 1 сентября право на выплаты также потеряли лица, с июля купившие жилье, автомобиль, имеющие более 100 тыс. грн на депозите.

Как отметила Верещук, до введения новых правил в Украине было 2 млн 600 тыс. ВПЛ, ежемесячно получавших выплаты на проживание. А в сентябре, после верификации, их количество сократилось до 2,5 млн. То есть выплаты потеряли около 100 тыс. человек.

– Приблизительно 100 тыс., что составляет менее 5% от общего количества граждан, получавших такие выплаты, — объяснила вице-премьер.

Верещук подтвердила, что были случаи, когда люди обращались, потому что были не согласны с отменой выплат для ВПЛ. Такие граждане могут обратиться в:

  • территориальные органы социальной защиты;
  • Национальную социальную сервисную службу;
  • позвонить на горячую линию Минреинтеграции по номеру 15-48.

– Люди могут обратиться в территориальные органы социальной защиты. Если не согласны с их решением – обратиться в Национальную социальную сервисную службу, а также позвонить на горячую линию 15-48, к нам в Минреинтеграции. Мы проконсультируем и поможем по каждому делу, – заверила Верещук.

Как известно, внутренние переселенцы ежемесячно получают от государства 3 тыс. грн. (для лиц с инвалидностью и детей) и 2 тыс. грн. (для других лиц).

Кабинет министров готовит увеличение выплат для некоторых категорий ВПЛ.

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Ирина Верещук, виплати, ВПО
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