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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Де можна оскаржити позбавлення виплат для ВПО: пояснення Верещук

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

Громадяни, яким скасували виплати для ВПО (внутрішньо переміщених осіб), проте вони не згодні з цим рішенням, можуть його оскаржити.

Про це віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук повідомила ведучій Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини.

З 1 серпня в Україні відбулися зміни в порядку призначення виплат для ВПО, проводиться їх верифікація.

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Тепер кошти від держави не можуть отримувати ті, хто перебуває за кордоном понад 30 днів, повернулися до місць проживання, засуджені за колабораціонізм. З 1 вересня право на виплати також втратили особи, які з липня придбали житло, автомобіль, мають понад 100 тис. грн на депозиті.

Як зазначила Верещук, до введення нових правил в Україні було 2 млн 600 тис. ВПО, які щомісячно отримували виплати на проживання. А у вересні, після верифікації, їх кількість скоротилася до 2,5 млн. Тобто виплати втратили близько 100 тис. осіб.

– Приблизно 100 тис., що становить менше 5% від загальної кількості громадян, які отримували такі виплати, – пояснила віцепрем’єр.

Верещук підтвердила, що були випадки, коли люди зверталися, бо були незгодні зі скасуванням виплат для ВПО. Такі громадяни можуть звернутися до:

  • територіальних органів соціального захисту;
  • Національної соціальної сервісної служби;
  • зателефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48.

– Люди можуть звернутися до територіальних органів соціального захисту. Якщо не згодні з їхнім рішенням – звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію 15-48, до нас в Мінреінтеграції. Ми проконсультуємо і допоможемо по кожній справі, – запевнила Верещук.

Як відомо, внутрішні переселенці щомісяця отримують від держави 3 тис. грн (для осіб з інвалідністю та дітей) і 2 тис. грн (для інших осіб).

Кабінет міністрів України готує збільшення виплат для деяких категорій ВПО.

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Ірина Верещук, виплати, ВПО
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