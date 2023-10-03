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Юлия Соколова, редактор ленты

В Украине запускают два проекта для помощи ветеранам и военнослужащим

шеврон ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Украине запускают два экспериментальных проекта помощи военнослужащим и ветеранам войны.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства.

Проекты касаются помощи в социальной сфере.

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О каких проектах для военных и ветеранов идет речь

Первый проект предлагает предоставление ветеранам новой социальной комплексной услуги. В Кабмине ее описывают как “формирование жизнестойкости”.

Она включает в себя социально-психологическую помощь ветеранам, формирование и развитие социальных навыков и умений, содействие адаптации и другие опции.

Получить эту услугу сможет любой ветеран, его родные или сразу группа людей.

Второй проект предусматривает социальное сопровождение военнослужащих и членов их семей в воинских частях. Воинам, например, должны оказывать психосоциальную поддержку для укрепления семей, помощь в оформлении документов, в коммуникации с органами местной и государственной власти.

Эти проекты будет координировать Министерство социальной политики Украины.

Шмыгаль напомнил, что Украина работает над кардинальным изменением политики в отношении ветеранов.

– Это широкие экономические возможности для наших защитников: бизнес, работа, переквалификация, адаптация, безбарьерность. Это жилье для ветеранов, это создание центров ветеранского развития и внедрение института помощника ветеранов, — подчеркнул глава правительства.

В настоящее время в ряде регионов Украины происходит отбор и обучение помощников ветеранов. Это пилотный проект Министерства по делам ветеранов, первоначально запущенный в четырех областях: Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской.

Теперь к проекту подключаются и другие регионы. Число желающих стать помощником ветерана превышает количество вакансий.

Источник: Кабмин
військовослужбовці, ветерани, Денис Шмыгаль, Кабінет міністрів
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