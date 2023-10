Военный учет женщин, штрафы для ФЛП и новая дата Дня защитников: изменения с 1 октября

Во второй месяц осени украинцев ждет ряд важных изменений. Женщины-медики должны стать на военный учет, а для ФЛП вернут штрафы за неиспользование кассовых аппаратов. Кроме того, наша страна впервые отмечает День защитников и защитниц в новую дату.

О каких еще изменениях с 1 октября нужно знать украинцам – далее в материале.

Военный учет для женщин

• Каким женщинам следует обратиться в ТЦК

С 1 октября на военный учет должны стать женщины от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование. Специальность будет учитываться и по диплому, и по фактическому месту работы.

Постановка на военный учет – это не мобилизация женщин-медиков. Учет необходим для обобщения данных о резерве медиков в государстве.

Как объяснили в Генеральном штабе ВСУ, в территориальные центры комплектования и соцподдержки (военкоматы) должны прийти женщины, которые:

На военном учете должны состоять все женщины по следующим специальностям: врач; стоматолог; акушерка; медицинская сестра; фармацевт и провизор; руководитель подразделений в здравоохранении и т.д.

Женщины со специальностями, родственными военной, могут стать на учет по собственному желанию. Список всех специальностей есть в приказе №35 Минобороны Украины.

Важно, что у женщин-медиков будет 3 года, чтобы стать на военный учет – до 31 декабря 2026 года. То есть, Генеральный штаб не требует немедленной постановки женщин на учет, эти мероприятия планируют осуществить постепенно, начиная с 1 октября.

• Какие документы нужно подать

Чтобы стать на военный учет, нужно подать в ТЦК следующие документы:

Далее женщины должны пройти медкомиссию, которая сделает вывод об их пригодности или непригодности к военной службе. Осмотр производят: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, гинеколог.

Беременные женщины признаются непригодными к военной службе независимо от срока и течения беременности. Имеют право на отсрочку медики-матери, воспитывающие детей самостоятельно, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей или воспитывающие ребенка с инвалидностью, а также если их муж служит в ВСУ.

Как отметили в Сухопутных войсках ВСУ, за уклонение от постановки на военный учет могут наложить штраф от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

• Будут ли ограничения на выезд за границу

С 1 октября никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин-медиков не произойдет.

То есть, каждая женщина с медицинским или фармацевтическим образованием сможет свободно пересекать государственную границу независимо от того, находится она на военном учете или нет.

Как уточнили в Госпогранслужбе, ограничения действуют для мужчин в возрасте 18 – 60 лет, а также для некоторых категорий госслужащих и должностных лиц.

Следует заметить, что требование для женщин-медиков стать на военный учет – не ново, оно действует с 1992 года, однако было несовершенным. Поэтому часть женщин-медиков не состояла на учете.

С 1 октября 2023 года это требование становится актуальным для тех, кто еще не состоит на военном учете.

Что будет с тарифами

В октябре не ожидается повышение стоимости коммунальных услуг. В частности, цены на газ, теплоснабжение и горячую воду останутся без изменений до конца отопительного сезона, заверили в Кабмине.

Как известно, на ряд тарифов действует мораторий во время военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения. Запрещено повышать тарифы на: услуги по распределению природного газа; снабжение горячей воды; централизованное отопление.

• Газ

Цены на голубое топливо не изменятся. Клиенты компании Нафтогаз Украины (около 98% бытовых потребителей) платят фиксированный тариф 7,96 грн за кубометр. Он действует до 1 мая 2024 года.

У других поставщиков цена кубометра газа колеблется от 7,70 до 9,99 грн. Эти тарифные предложения также действуют до 1 мая.

• Электроэнергия

За электроэнергию бытовые потребители с начала лета платят 2,64 грн за кВт. Такой тариф будет действовать, по меньшей мере, до конца 2023 года.

• Водоснабжение

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод планировали повысить с 1 июля в среднем на 32%. Однако решение отменили, поэтому тарифы остаются на прежнем уровне.

• Отопление

Кабинет министров зафиксировал стоимость газа для поставщиков тепла до середины апреля 2024 года. Поэтому стоимость отопления для населения в октябре и во время отопительного сезона не изменится.

• Плата за распределение газа

С 1 октября в Украине изменятся правила формирования оплаты за распределение природного газа для населения.

Речь идет о бытовых потребителях, которым газоснабжение прекратили полностью или частично. Теперь будут учитываться исключительно функционирующее газовое оборудование потребителя, которое не было опломбировано.

Новый принцип расчета позволит меньше платить тем гражданам, у которых за предыдущий “газовый год” потребление голубого топлива было на минимальном уровне. Газовым годом считается период с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего.

В качестве примера Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг привела изменение платежа для потребителя в Черновицкой области с опломбированным оборудованием (отопительный прибор и водонагреватель) и минимальными объемами потребления.

Старт отопительного сезона

Обычно отопительный сезон в Украине стартует 15 октября. Однако дату могут скорректировать в зависимости от погодных условий.

Как правило, отопление включают, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха составляет +8°С и ниже.

В Кабинете министров заверили, что подготовка к осенне-зимнему периоду находится на финальной стадии: отремонтировано 7 атомных энергоблоков и около 80% оборудования ТЭЦ, заработают 25 энергоблоков ТЭС.

Украина впервые пройдет отопительный сезон только за счет газа собственной добычи (в хранилищах накоплено 15 млрд кубометров).

В то же время, не исчезает угроза новых атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. В правительстве уверяют, что наше государство сейчас гораздо лучше подготовлено, чем в прошлом году. В частности, усилена система ПВО, продолжается децентрализация энергосистемы.

Некоторые виды защиты энергообъектов от атак будут применены впервые в мире.

В Минэнерго подчеркнули, что графики отключения света в Украине с октября будут применены только в случае повреждения энергосистемы при обстрелах РФ.

Возрастные надбавки для пенсионеров

В октябре не планируется повышение пенсионных выплат. Однако люди, достигшие определенного возраста (70, 75 или 80 лет), получат ежемесячные доплаты:

Это ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам, у которых размер пенсионных выплат с учетом всех надбавок не достигает размера средней зарплаты (в настоящее время превышает 16 тыс. грн).

Доплаты осуществляют с даты достижения людьми соответствующего возраста.

Перерасчет субсидий

В октябре украинцам пересчитают жилищные субсидии на отопительный период 2023-2024 годов.

Как известно, субсидия на оплату ЖКУ рассчитывается отдельно на неотопительный сезон (с 1 мая по 30 сентября) и на отопительный (с 1 октября по 30 апреля).

Как подчеркнули в Пенсионном фонде Украины, в октябре будет произведен автоматический перерасчет большинства субсидий. Он будет касаться домохозяйств:

Таким гражданам дополнительно обращаться за выплатой не нужно.

В то же время подавать заявление на субсидию на отопительный период 2023-2024 нужно людям:

При расчете субсидии будут учитываться доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсионной выплаты за август текущего года.

Субсидию назначат, если среднемесячный совокупный доход семьи превышает 15%. Такая норма действует до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены. Дальше планка повысится до 20%.

Для оформления субсидии следует подать: заявление о ее назначении; декларацию о доходах и расходах.

При необходимости могут быть добавлены: договор аренды жилья; справки о доходах; справка ВПЛ; документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации.

Подать заявление на назначение субсидии можно:

Из-за повышения летом тарифов на электричество в Пенсионном фонде ожидают увеличения количества получателей субсидии примерно на 20% по сравнению с прошлым отопительным сезоном.

Что изменится для ВПЛ

• Кто и какие выплаты получит

Внутренне перемещенные лица с 1 октября продолжат получать ежемесячную помощь на проживание от государства в сумме:

Выплаты продлили автоматически до конца января 2024 года. Для внутренних переселенцев, впервые обращающихся за получением помощи, ее также назначат на шесть месяцев.

Помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если там есть: дети с инвалидностью; лица, ухаживающие за человеком с инвалидностью; пенсионеры; трое и более детей младше 18 лет; если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

На помощь могут претендовать граждане:

Выплаты производятся дважды в месяц: после 15 и 28 числа.

Помощь не будут назначать, если в течение трех месяцев перед обращением член семьи совершил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс. грн одним платежом.

• Выплаты тем, кто приютил ВПЛ

В период с 1 октября по 31 марта сумма компенсации для таких людей определяется на уровне 30 грн за одного переселенца в день.

То есть украинцы, приютившие у себя ВПЛ, будут получать около 900 грн в месяц за каждого переселенца.

В другой период сумма компенсации составляет 14,77 грн в день.

• Выплаты пенсионерам-ВПЛ

Часть пенсионеров из числа ВПЛ получат дополнительную выплату в размере 2093 грн.

Речь идет о тех гражданах, в пенсионных делах которых фигурируют пенсии, невыплаченные за прошедшие периоды.

Такие пенсионеры уже начали дополнительно получать по 2093 грн в сентябре. Следующую выплату планируется произвести в октябре.

Возвращение штрафов за работу без РРО

С 1 октября в Украине возобновляется ответственность за нарушения в сфере применения РРО (регистраторов расчетных операций), то есть кассовых аппаратов.

Ее временно отменяли после начала полномасштабной войны – для адаптации бизнеса.

В то же время для ФЛП существенно уменьшили размеры штрафов:

К примеру, если предприниматель не выписал чек за товар или услугу, и это первое нарушение, то он оплатит 25% от суммы реализованного без РРО.

Ослабление штрафных санкций не касаются ФЛП, которые:

Некоторых ФЛП освободили от ответственности за неиспользование РРО. Речь идет о нарушениях на временно оккупированных территориях и территориях активных/возможных боевых действий. Однако если нарушение допущено при продаже подакцизных товаров, платить штраф придется.

Ограничения на продажу сигарет и алкоголя в duty-free

1 октября вступит в силу закон об ограничении продажи сигарет и алкоголя в магазинах беспошлинной торговли (duty-free).

Документ был принят еще в августе, в конце лета его подписал президент Владимир Зеленский. Однако в газете Голос Украины закон был опубликован только 2 сентября.

Он вступает в силу “с первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования”, то есть с 1 октября.

Документ запрещает:

Верховная Рада приняла закон после обнаружения схемы фиктивных продаж сигарет через магазины duty-free. Временная следственная комиссия ВР установила, что в наземных пунктах пропуска на границе в некоторых магазинах продавали по 30-35 пачек сигарет на один чек, в то время как перевозить через границу можно только две пачки на человека.

Новая дата Дня защитников и защитниц и минута молчания

Украина впервые отметит День защитников и защитниц в новую дату – 1 октября.

Ранее празднование происходило 14 октября вместе с Покровом Пресвятой Богородицы. Однако после перехода ПЦУ (Православной церкви Украины) на новый церковный календарь дату изменили.

1 октября в 09:00 состоится всеукраинская минута молчания. Впервые вся страна на минуту остановится, чтобы почтить подвиг военных, которые погибли, защищая Украину от агрессии РФ.

Sometimes silence says more than words.

This Sunday, October 1, Ukraine will mark the Day of its Defenders, for the first time on a new date. This day is devoted to everyone who fights for our nation, everyone who adds to Ukraine’s strength, and everyone who has given their life… pic.twitter.com/xQxarlBjlV

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2023