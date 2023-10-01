Военный учет женщин, штрафы для ФЛП и новая дата Дня защитников: изменения с 1 октября

Во второй месяц осени украинцев ждет ряд важных изменений. Женщины-медики должны стать на военный учет, а для ФЛП вернут штрафы за неиспользование кассовых аппаратов. Кроме того, наша страна впервые отмечает День защитников и защитниц в новую дату.

О каких еще изменениях с 1 октября нужно знать украинцам – далее в материале.

Военный учет для женщин

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• Каким женщинам следует обратиться в ТЦК

С 1 октября на военный учет должны стать женщины от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование. Специальность будет учитываться и по диплому, и по фактическому месту работы.

Постановка на военный учет – это не мобилизация женщин-медиков. Учет необходим для обобщения данных о резерве медиков в государстве.

Как объяснили в Генеральном штабе ВСУ, в территориальные центры комплектования и соцподдержки (военкоматы) должны прийти женщины, которые:

закончили учебные заведения по медицинской или фармацевтической специальности (в таком случае взятие на учет военнообязанных является обязательным);

имеют специальность/профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности (берутся на учет по их желанию).

На военном учете должны состоять все женщины по следующим специальностям: врач; стоматолог; акушерка; медицинская сестра; фармацевт и провизор; руководитель подразделений в здравоохранении и т.д.

Женщины со специальностями, родственными военной, могут стать на учет по собственному желанию. Список всех специальностей есть в приказе №35 Минобороны Украины.

Важно, что у женщин-медиков будет 3 года, чтобы стать на военный учет – до 31 декабря 2026 года. То есть, Генеральный штаб не требует немедленной постановки женщин на учет, эти мероприятия планируют осуществить постепенно, начиная с 1 октября.

– В данный момент не происходит принудительное привлечение женщин к прохождению военной службы во время мобилизации и не планируется в будущем. Все наши защитницы проходят военную службу исключительно в добровольном порядке, — подчеркнули в Генштабе.

• Какие документы нужно подать

Чтобы стать на военный учет, нужно подать в ТЦК следующие документы:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карточка;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка с работы с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей/документ об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3х4.

Далее женщины должны пройти медкомиссию, которая сделает вывод об их пригодности или непригодности к военной службе. Осмотр производят: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, гинеколог.

Беременные женщины признаются непригодными к военной службе независимо от срока и течения беременности. Имеют право на отсрочку медики-матери, воспитывающие детей самостоятельно, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей или воспитывающие ребенка с инвалидностью, а также если их муж служит в ВСУ.

Как отметили в Сухопутных войсках ВСУ, за уклонение от постановки на военный учет могут наложить штраф от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

• Будут ли ограничения на выезд за границу

С 1 октября никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин-медиков не произойдет.

То есть, каждая женщина с медицинским или фармацевтическим образованием сможет свободно пересекать государственную границу независимо от того, находится она на военном учете или нет.

Как уточнили в Госпогранслужбе, ограничения действуют для мужчин в возрасте 18 – 60 лет, а также для некоторых категорий госслужащих и должностных лиц.

Следует заметить, что требование для женщин-медиков стать на военный учет – не ново, оно действует с 1992 года, однако было несовершенным. Поэтому часть женщин-медиков не состояла на учете.

С 1 октября 2023 года это требование становится актуальным для тех, кто еще не состоит на военном учете.

Что будет с тарифами

В октябре не ожидается повышение стоимости коммунальных услуг. В частности, цены на газ, теплоснабжение и горячую воду останутся без изменений до конца отопительного сезона, заверили в Кабмине.

Как известно, на ряд тарифов действует мораторий во время военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения. Запрещено повышать тарифы на: услуги по распределению природного газа; снабжение горячей воды; централизованное отопление.

• Газ

Цены на голубое топливо не изменятся. Клиенты компании Нафтогаз Украины (около 98% бытовых потребителей) платят фиксированный тариф 7,96 грн за кубометр. Он действует до 1 мая 2024 года.

У других поставщиков цена кубометра газа колеблется от 7,70 до 9,99 грн. Эти тарифные предложения также действуют до 1 мая.

• Электроэнергия

За электроэнергию бытовые потребители с начала лета платят 2,64 грн за кВт. Такой тариф будет действовать, по меньшей мере, до конца 2023 года.

• Водоснабжение

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод планировали повысить с 1 июля в среднем на 32%. Однако решение отменили, поэтому тарифы остаются на прежнем уровне.

• Отопление

Кабинет министров зафиксировал стоимость газа для поставщиков тепла до середины апреля 2024 года. Поэтому стоимость отопления для населения в октябре и во время отопительного сезона не изменится.

• Плата за распределение газа

С 1 октября в Украине изменятся правила формирования оплаты за распределение природного газа для населения.

Речь идет о бытовых потребителях, которым газоснабжение прекратили полностью или частично. Теперь будут учитываться исключительно функционирующее газовое оборудование потребителя, которое не было опломбировано.

Новый принцип расчета позволит меньше платить тем гражданам, у которых за предыдущий “газовый год” потребление голубого топлива было на минимальном уровне. Газовым годом считается период с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего.

В качестве примера Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг привела изменение платежа для потребителя в Черновицкой области с опломбированным оборудованием (отопительный прибор и водонагреватель) и минимальными объемами потребления.

Старт отопительного сезона

Обычно отопительный сезон в Украине стартует 15 октября. Однако дату могут скорректировать в зависимости от погодных условий.

Как правило, отопление включают, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха составляет +8°С и ниже.

В Кабинете министров заверили, что подготовка к осенне-зимнему периоду находится на финальной стадии: отремонтировано 7 атомных энергоблоков и около 80% оборудования ТЭЦ, заработают 25 энергоблоков ТЭС.

Украина впервые пройдет отопительный сезон только за счет газа собственной добычи (в хранилищах накоплено 15 млрд кубометров).

В то же время, не исчезает угроза новых атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. В правительстве уверяют, что наше государство сейчас гораздо лучше подготовлено, чем в прошлом году. В частности, усилена система ПВО, продолжается децентрализация энергосистемы.

Некоторые виды защиты энергообъектов от атак будут применены впервые в мире.

В Минэнерго подчеркнули, что графики отключения света в Украине с октября будут применены только в случае повреждения энергосистемы при обстрелах РФ.

Возрастные надбавки для пенсионеров

В октябре не планируется повышение пенсионных выплат. Однако люди, достигшие определенного возраста (70, 75 или 80 лет), получат ежемесячные доплаты:

граждане, которым исполнилось 80 лет и старше – до 570 грн;

которым исполнилось 75 лет – до 456 грн;

которым исполнилось 70 лет – до 300 грн.

Это ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам, у которых размер пенсионных выплат с учетом всех надбавок не достигает размера средней зарплаты (в настоящее время превышает 16 тыс. грн).

Доплаты осуществляют с даты достижения людьми соответствующего возраста.

Перерасчет субсидий

В октябре украинцам пересчитают жилищные субсидии на отопительный период 2023-2024 годов.

Как известно, субсидия на оплату ЖКУ рассчитывается отдельно на неотопительный сезон (с 1 мая по 30 сентября) и на отопительный (с 1 октября по 30 апреля).

Как подчеркнули в Пенсионном фонде Украины, в октябре будет произведен автоматический перерасчет большинства субсидий. Он будет касаться домохозяйств:

которые уже получают жилищную субсидию (которым ее назначили на неотопительный период 2023 года);

которым в летний период была назначена нулевая субсидия.

Таким гражданам дополнительно обращаться за выплатой не нужно.

В то же время подавать заявление на субсидию на отопительный период 2023-2024 нужно людям:

которые летом подали заявление на прекращение субсидии и пользовались льготой на оплату ЖКУ, а на отопительный сезон хотят получать субсидию;

у которых произошли изменения в составе зарегистрированных по месту жительства лиц, изменения в социальном положении и т.п.

При расчете субсидии будут учитываться доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсионной выплаты за август текущего года.

Субсидию назначат, если среднемесячный совокупный доход семьи превышает 15%. Такая норма действует до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены. Дальше планка повысится до 20%.

Для оформления субсидии следует подать: заявление о ее назначении; декларацию о доходах и расходах.

При необходимости могут быть добавлены: договор аренды жилья; справки о доходах; справка ВПЛ; документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации.

Подать заявление на назначение субсидии можно:

онлайн через Дію, сайт Пенсионного фонда или мобильное приложение ПФУ;

лично уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

лично в центр предоставления административных услуг;

по почте или лично в сервисный центр ПФУ независимо от места жительства.

Из-за повышения летом тарифов на электричество в Пенсионном фонде ожидают увеличения количества получателей субсидии примерно на 20% по сравнению с прошлым отопительным сезоном.

Что изменится для ВПЛ

• Кто и какие выплаты получит

Внутренне перемещенные лица с 1 октября продолжат получать ежемесячную помощь на проживание от государства в сумме:

3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей;

2 тыс. грн – для других лиц.

Выплаты продлили автоматически до конца января 2024 года. Для внутренних переселенцев, впервые обращающихся за получением помощи, ее также назначат на шесть месяцев.

Помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если там есть: дети с инвалидностью; лица, ухаживающие за человеком с инвалидностью; пенсионеры; трое и более детей младше 18 лет; если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

На помощь могут претендовать граждане:

переместившиеся с территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ (список обновляет Минреинтеграции

у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате войны.

Выплаты производятся дважды в месяц: после 15 и 28 числа.

Помощь не будут назначать, если в течение трех месяцев перед обращением член семьи совершил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс. грн одним платежом.

• Выплаты тем, кто приютил ВПЛ

В период с 1 октября по 31 марта сумма компенсации для таких людей определяется на уровне 30 грн за одного переселенца в день.

То есть украинцы, приютившие у себя ВПЛ, будут получать около 900 грн в месяц за каждого переселенца.

В другой период сумма компенсации составляет 14,77 грн в день.

• Выплаты пенсионерам-ВПЛ

Часть пенсионеров из числа ВПЛ получат дополнительную выплату в размере 2093 грн.

Речь идет о тех гражданах, в пенсионных делах которых фигурируют пенсии, невыплаченные за прошедшие периоды.

Такие пенсионеры уже начали дополнительно получать по 2093 грн в сентябре. Следующую выплату планируется произвести в октябре.

Возвращение штрафов за работу без РРО

С 1 октября в Украине возобновляется ответственность за нарушения в сфере применения РРО (регистраторов расчетных операций), то есть кассовых аппаратов.

Ее временно отменяли после начала полномасштабной войны – для адаптации бизнеса.

Теперь все физические лица-предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога второй-четвертой групп, должны использовать РРО (программные РРО) при расчетах за товары и услуги.

В то же время для ФЛП существенно уменьшили размеры штрафов:

до 25% стоимости проданных с нарушением товаров, работ или услуг – за нарушение, совершенное впервые (ранее было 100%);

до 50% стоимости – за каждое последующее нарушение (ранее 150%).

К примеру, если предприниматель не выписал чек за товар или услугу, и это первое нарушение, то он оплатит 25% от суммы реализованного без РРО.

Ослабление штрафных санкций не касаются ФЛП, которые:

зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость;

продают подакцизные товары; технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту; лекарства; изделия медицинского назначения; ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, полудрагоценных камней.

Некоторых ФЛП освободили от ответственности за неиспользование РРО. Речь идет о нарушениях на временно оккупированных территориях и территориях активных/возможных боевых действий. Однако если нарушение допущено при продаже подакцизных товаров, платить штраф придется.

Ограничения на продажу сигарет и алкоголя в duty-free

1 октября вступит в силу закон об ограничении продажи сигарет и алкоголя в магазинах беспошлинной торговли (duty-free).

Документ был принят еще в августе, в конце лета его подписал президент Владимир Зеленский. Однако в газете Голос Украины закон был опубликован только 2 сентября.

Он вступает в силу “с первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования”, то есть с 1 октября.

Документ запрещает:

на период до отмены военного положения продажу/поставки магазинами duty-free, а также размещение в них сигарет и других табачных изделий, произведенных в Украине;

продажу магазинами duty-free одному лицу более 50 сигарет, или 10 сигар, или 20 сигарилл, или 50 граммов табака в сутки;

продажу алкоголя одному лицу в течение суток в объеме более 2 литров с содержанием спирта до 22%, или 1 литр крепких напитков (более 22% спирта).

Верховная Рада приняла закон после обнаружения схемы фиктивных продаж сигарет через магазины duty-free. Временная следственная комиссия ВР установила, что в наземных пунктах пропуска на границе в некоторых магазинах продавали по 30-35 пачек сигарет на один чек, в то время как перевозить через границу можно только две пачки на человека.

Новая дата Дня защитников и защитниц и минута молчания

Украина впервые отметит День защитников и защитниц в новую дату – 1 октября.

Ранее празднование происходило 14 октября вместе с Покровом Пресвятой Богородицы. Однако после перехода ПЦУ (Православной церкви Украины) на новый церковный календарь дату изменили.

1 октября в 09:00 состоится всеукраинская минута молчания. Впервые вся страна на минуту остановится, чтобы почтить подвиг военных, которые погибли, защищая Украину от агрессии РФ.

Sometimes silence says more than words. This Sunday, October 1, Ukraine will mark the Day of its Defenders, for the first time on a new date. This day is devoted to everyone who fights for our nation, everyone who adds to Ukraine’s strength, and everyone who has given their life… pic.twitter.com/xQxarlBjlV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2023

– Где бы вы ни были – дома или на работе, на центральной площади большого города или на улице маленького села – остановитесь. Остановитесь на минуту, чтобы поблагодарить тех, кто защищает нас, сражаясь за свободу государства. Остановитесь, чтобы почтить память защитников и защитниц, отдавших жизнь за Украину, – призвали в Офисе президента.

Изменения для водителей

С 1 октября и по 1 мая водители вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни на всех механических транспортных средствах.

В случае их отсутствия в конструкции автомобиля необходимо включать ближний свет фар.

В осенне-зимний период световой день становится короче, а потому включенные фары делают авто заметнее на дорогах. Это снизит риск ДТП.

Включение света фар предусмотрено пунктом 9.8 Правил дорожного движения Украины. Как сообщали в патрульной полиции, за несоблюдение этой нормы предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (штраф в размере 510 грн).

Регистрация украинских авто в Чехии

С 1 октября в Чехии начнется регистрация автомобилей с украинскими номерными знаками. Эта процедура является бесплатной.

Граждане Украины теперь обязаны регистрировать транспортное средство, которым пользуются на чешской территории.

Как объяснили в Министерстве транспорта Чехии, регистрацию будут осуществлять муниципальные учреждения (в которых находится реестр водителей). Их список можно найти на карте:

Украинцы смогут зарегистрировать автомобиль в период с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Это условие не распространяется на международные перевозки.

А с 1 января 2024 года вступят в силу другие правила. От водителей авто с украинскими номерами в Чехии потребуют быть зарегистрированными в украинском реестре транспортных средств не позднее 7 дней после предоставления временной защиты или визы с целью толерантности.

С 1 января 2024 года управление незарегистрированным транспортным средством будет считаться правонарушением. За него будут штрафовать на сумму до 30 тыс. крон (свыше €1,2 тыс.).

Продление срока выплат ко Дню Независимости

Срок выплат разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины продлили до 1 ноября.

Таким образом ветераны войны, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины и ветеранов войны, которые получили этот статус до 24 августа 2023 года включительно, могут до конца октября обращаться за выплатой, если еще ее не получили.

Обратиться нужно в органы Пенсионного фонда Украины или в Центры предоставления административных услуг. Следует предоставить соответствующее удостоверение и данные о банковском счете, на который будут перечислены средства.

Как известно, суммы выплат ко Дню Независимости в этом году составляют от 450 до 3,1 тыс. грн.

Новый поезд в Польшу

До конца октября 2023 года Укрзализныця планирует запустить новый поезд сообщением Рава-Русская – Варшава.

Он сможет ежедневно перевозить в общей сложности до 500 пассажиров в оба направления.

На станции Рава-Русская организуют удобную пересадку на поезда во Львов.

Точную дату запуска поезда пока не объявляли.

Начинают работу первые помощники ветеранов

С 3 октября в Виннице начнут работу первые помощники ветеранов. Все они успешно прошли обучение на эту должность.

Помощник ветерана – это пилотный проект Министерства по делам ветеранов. Сначала его запустили в четырех областях – Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской.

– На 400 запланированных должностей помощников уже есть 439 кандидатов, а в Винницкой области первые подготовленные 19 специалистов уже приступают к работе, — отметили в министерстве.

Теперь к проекту подключаются Сумская, Полтавская, Закарпатская, Харьковская, Киевская области и Киев.

Помощниками ветеранов могут быть граждане Украины, владеющие украинским языком и имеющие образование, не ниже младшего бакалавра. В приоритете – кандидаты, имеющие статус ветерана войны или родственники военных, члены семей погибших воинов.

Ключевая обязанность помощника ветерана – помогать военнослужащим при переходе к гражданской жизни. Речь идет о психологической и юридической помощи, сборе необходимых справок, помощи в вопросах трудоустройства и т.д.

Экзамены на гражданство Украины

27 октября вступят в силу новые правила для получения гражданства Украины.

Среди новых условий – сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории и на уровень владения украинским языком.

Иностранцы и лица без гражданства, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, проходят военную службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Нацгвардии, должны будут подавать письменное заявление, что в случае получения гражданства обязуются сдать экзамены в течение двух лет.

Выплаты пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС

В Украине до 31 октября включительно будут принимать заявления на одноразовую денежную помощь для пострадавших из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Речь идет о жителях подтопленных районов Херсонской и Николаевской областей. Сумма выплаты для каждого пострадавшего составляет 5 тыс. грн.

Заявления на помощь принимают органы соцзащиты. Средства выплачиваются на банковские счета или наличными через Укрпочту.

Помощь могут получить граждане, которые:

на момент подрыва ГЭС проживали (были зарегистрированы) в населенных пунктах, которые были подтоплены;

после 6 июня (дня теракта) выехали из подтопленных районов временно оккупированного левобережья на подконтрольную Украине территорию.

Кроме того, продлены сроки выплаты компенсаций за утерянный урожай из-за теракта на Каховской ГЭС. Подать заявление и копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок, также можно до 31 октября.

Размер помощи составляет 3 318 грн за потерянный урожай овощей на 0,01 га. Средства будут выплачивать на площадь:

не более 0,2 га в Николаевской области (то есть максимум 66 360 грн);

не более 0,3 га в Херсонской области (максимум 99 540 грн).

Изменения в работе Киевского метрополитена

С понедельника, 2 октября, будут уменьшены интервалы между поездами метро Киева:

в час пик средний промежуток времени между поездами будет составлять 2,5-3 минуты;

в межпиковый период – 5-5,5 минут.

Интервалы в выходные дни останутся без изменений – 6-7 минут.

При воздушной тревоге движение поездов осуществляется только подземными участками.

Все 46 подземных станций круглосуточно работают в режиме укрытия.

Переход на зимнее время

В Украине в последнее воскресенье октября переводят стрелки часов на зимнее время. В 2023 году это произойдет 29 октября в 4:00.

Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Осенние каникулы в школах

В этом году осенние каникулы начнутся 23 октября и продлятся до 29 октября.

Уже второй год подряд украинские школьники учатся в условиях полномасштабной войны. Предусмотрены три формы обучения: очная, дистанционная и смешанная.

Пропавшие без вести: МВД запускает горячую линию

С 1 октября Министерство внутренних дел запускает горячую линию Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах (0 800 103 333).

По этому номеру операторы предоставят информацию о работе Единого реестра лиц, пропавших без вести, будут консультировать родственников и формировать анкеты к Уполномоченному.

Сейчас в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, более 9,6 тыс. записей.

❗️ВАЖЛИВО❗️ 1/3 МВС стає головним органом у координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин З 1 жовтня Міністерство внутрішніх справ запускає Гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Номер гарячої лінії – 0800103333 pic.twitter.com/C9XRqKvTO6 — МВС України (@MVS_UA) September 29, 2023

Выходные в октябре

Во второй месяц осени у украинцев будет 9 выходных дней (субботы и воскресенья).

Начнется октябрь с государственного праздника – Дня защитников и защитниц Украины (1 октября). Это воскресенье.

До полномасштабной войны, если праздничный день совпадал с выходным, то выходной день переносился на следующий после праздничного ( ст. 67 Кодекса законов о труде).

Однако в условиях военного положения эту норму отменили, поэтому дополнительного выходного 2 октября не будет.

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