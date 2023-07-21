В Украине появятся помощники ветеранов: что известно о вакансиях, условиях и обязанностях

В Украине происходит набор на должность помощника ветерана. Пилотный проект пока что запустили в четырех областях – Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской.

О цели введения института помощников ветеранов и их обязанностях рассказала заместитель министра по делам ветеранов Татьяна Калита.

Что известно о проекте и сколько подано заявлений

Реализация экспериментального проекта стартовала с 1 июля, пока в четырех регионах.

По состоянию на 20 июля было подано 220 заявлений.

– Это люди, которые взвешенно готовы подать заявление для того, чтобы потенциально быть трудоустроенными на должность помощника ветерана, — отметила Татьяна Калита в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

Средний возраст подавших заявления составляет 43 года. Из них – 54% женщин и 46% мужчин.

Подать заявление можно онлайн – через электронный кабинет на сайте eveteran.gov.ua.

Набор будет продолжаться до тех пор, пока не будут заняты все должности. На сегодняшний день доступно 400 вакансий.

В дальнейшем прием расширят, когда проект запустят по всей Украине и потребуется кадровый резерв.

Кто может стать помощником ветерана

Кандидатами могут быть граждане Украины, владеющие украинским языком и имеющие образование не ниже младшего бакалавра.

Среди 220 кандидатов, которые уже подали заявления, диплом бакалавра имеют 48%, а магистра – 52%. Чаще всего отзываются люди, имеющие специальности в сферах права, финансов, учета и аудита, а также педагогики.

В приоритете будут кандидаты, имеющие статус ветерана войны, или родственники военнослужащих, члены семей погибших воинов.

Чем будут заниматься помощники ветеранов

Ключевая обязанность помощника ветерана – помочь военнослужащим при переходе от военной службы к гражданской жизни.

Речь идет об индивидуальном профессиональном сопровождении ветеранов и членов их семей по принципу “равный – равному”.

Новые работники будут оказывать бывшим военнослужащим психологическую и юридическую помощь, помогать с адаптацией в гражданской жизни и с получением необходимых справок.

При необходимости они должны помочь с прохождением программ повышения квалификации, в вопросах трудоустройства. То есть все потребности, которые будут возникать у ветеранов, – должны находить сопровождение и поддержку со стороны помощников.

– Если нужно проговорить дома, в домашних условиях, вместе с семьей (ветерана. – Ред.) – это также одна из составляющих коммуникации, которая есть в функциональных обязанностях помощника, – уточнила Татьяна Калита.

Каждый помощник будет отвечать за определенное количество ветеранов в общине. Нарабатывается подход, “когда помощник при необходимости может найти своего ветерана – того, кто вернулся в общину”.

Замминистра заверила, что для будущих помощников предусмотрели “достойную заработную плату”. Изучается возможность предоставления планшетов или других технических средств, чтобы они могли максимально комфортно работать в любом месте.

Одной из точек соприкосновения между ветеранами и помощниками в общинах могут быть ЦПАУ (центры предоставления административных услуг). Если таких учреждений нет, община может самостоятельно порекомендовать “максимально комфортное место”.

Обучение для помощников ветеранов

Обязательное обучение запланировано на август. Будущих помощников будут готовить в центрах ветеранского развития на базе учреждений высшего образования.

Для этого уже разработаны специальные программы.

Кроме того, проводится учебный курс и для тех, кто буде обучать помощников ветеранов.

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