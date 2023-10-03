В Україні запускають два проєкти для допомоги ветеранам і військовослужбовцям

В Україні запускають два експериментальні проєкти допомоги військовослужбовцям та ветеранам війни.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на сьогоднішньому засіданні уряду.

Проєкти стосуються допомоги в соціальній сфері.

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Про які проєкти для військових і ветеранів йдеться

Перший проєкт пропонує надання ветеранам нової соціальної комплексної послуги. У Кабміні її описують як “формування життєстійкості”.

Вона охоплює соціально-психологічну допомогу ветеранам, формування і розвиток соціальних навичок та умінь, сприяння адаптації та інші опції.

Отримати цю послугу зможе кожен ветеран, його рідні або одразу група людей.

Другий проєкт передбачає соціальний супровід військовослужбовців і членів їхніх родин у військових частинах. Воїнам, наприклад, мають надавати психосоціальну підтримку для зміцнення родин, допомогу в оформленні документів, в комунікації з органами місцевої та державної влади.

Ці проєкти координуватиме Міністерство соціальної політики України.

Шмигаль нагадав, що Україна працює над кардинальною зміною політики щодо ветеранів.

– Це широкі економічні можливості для наших захисників: бізнес, робота, перекваліфікація, адаптація, безбар’єрність. Це житло для ветеранів, це створення центрів ветеранського розвитку та впровадження інституту помічника ветеранів, – наголосив очільник уряду.

Наразі в низці регіонів України відбувається відбір і навчання помічників ветеранів. Це пілотний проєкт Міністерства у справах ветеранів, який спочатку запустили в чотирьох областях: Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській.

Тепер до проєкту долучаються й інші регіони. Кількість охочих стати помічником ветерана перевищує кількість вакансій.

Джерело : Урядовий портал

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