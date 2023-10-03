В Україні запускають два проєкти для допомоги ветеранам і військовослужбовцям
В Україні запускають два експериментальні проєкти допомоги військовослужбовцям та ветеранам війни.
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на сьогоднішньому засіданні уряду.
Проєкти стосуються допомоги в соціальній сфері.
Про які проєкти для військових і ветеранів йдеться
Перший проєкт пропонує надання ветеранам нової соціальної комплексної послуги. У Кабміні її описують як “формування життєстійкості”.
Вона охоплює соціально-психологічну допомогу ветеранам, формування і розвиток соціальних навичок та умінь, сприяння адаптації та інші опції.
Отримати цю послугу зможе кожен ветеран, його рідні або одразу група людей.
Другий проєкт передбачає соціальний супровід військовослужбовців і членів їхніх родин у військових частинах. Воїнам, наприклад, мають надавати психосоціальну підтримку для зміцнення родин, допомогу в оформленні документів, в комунікації з органами місцевої та державної влади.
Ці проєкти координуватиме Міністерство соціальної політики України.
Шмигаль нагадав, що Україна працює над кардинальною зміною політики щодо ветеранів.
– Це широкі економічні можливості для наших захисників: бізнес, робота, перекваліфікація, адаптація, безбар’єрність. Це житло для ветеранів, це створення центрів ветеранського розвитку та впровадження інституту помічника ветеранів, – наголосив очільник уряду.
Наразі в низці регіонів України відбувається відбір і навчання помічників ветеранів. Це пілотний проєкт Міністерства у справах ветеранів, який спочатку запустили в чотирьох областях: Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській.
Тепер до проєкту долучаються й інші регіони. Кількість охочих стати помічником ветерана перевищує кількість вакансій.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова