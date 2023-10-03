Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

В Україні запускають два проєкти для допомоги ветеранам і військовослужбовцям

шеврон ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Україні запускають два експериментальні проєкти допомоги військовослужбовцям та ветеранам війни.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на сьогоднішньому засіданні уряду.

Проєкти стосуються допомоги в соціальній сфері.

Зараз дивляться

Про які проєкти для військових і ветеранів йдеться

Перший проєкт пропонує надання ветеранам нової соціальної комплексної послуги. У Кабміні її описують як “формування життєстійкості”.

Вона охоплює соціально-психологічну допомогу ветеранам, формування і розвиток соціальних навичок та умінь, сприяння адаптації та інші опції.

Отримати цю послугу зможе кожен ветеран, його рідні або одразу група людей.

Другий проєкт передбачає соціальний супровід військовослужбовців і членів їхніх родин у військових частинах. Воїнам, наприклад, мають надавати психосоціальну підтримку для зміцнення родин, допомогу в оформленні документів, в комунікації з органами місцевої та державної влади.

Ці проєкти координуватиме Міністерство соціальної політики України.

Шмигаль нагадав, що Україна працює над кардинальною зміною політики щодо ветеранів.

– Це широкі економічні можливості для наших захисників: бізнес, робота, перекваліфікація, адаптація, безбар’єрність. Це житло для ветеранів, це створення центрів ветеранського розвитку та впровадження інституту помічника ветеранів, – наголосив очільник уряду.

Наразі в низці регіонів України відбувається відбір і навчання помічників ветеранів. Це пілотний проєкт Міністерства у справах ветеранів, який спочатку запустили в чотирьох областях: Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській.

Тепер до проєкту долучаються й інші регіони. Кількість охочих стати помічником ветерана перевищує кількість вакансій.

Джерело: Урядовий портал
військовослужбовці, ветерани, Денис Шмигаль, Кабінет міністрів
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Врахують думку партнерів: Україна запускає роботу над Планом реформ до 2027 року
Денис Шмигаль, засідання уряду
Військовий облік жінок, штрафи для ФОП і нова дата Дня захисників: зміни з 1 жовтня
Зміни з 1 жовтня 2023
Україна опрацьовує створення замкнутого циклу виробництва озброєння – Шмигаль
Денис Шмигаль
В Україні від ворожих обстрілів постраждали 37 оборонних підприємств – Шмигаль
Денис Шмигаль
Повернення біженців та інвестиції: в Кабміні розповіли про плани відновити економіку за 4 роки
українські біженці

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Військова допомога, відновлення та членство України в ЄС: що обговорили на зустрічі МЗС ЄС у Києві
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
В Україні запускають два проєкти для допомоги ветеранам і військовослужбовцям
Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
В Україні запускають два проєкти для допомоги ветеранам і військовослужбовцям
Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
В Україні запускають два проєкти для допомоги ветеранам і військовослужбовцям
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь