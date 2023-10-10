Что такое землетрясение: причины возникновения, характеристики и шкала Рихтера

9 октября 2023 года в Закарпатской и Львовской областях произошло землетрясение, которое почувствовали местные жители. В частности, об ощутимых толчках сообщают из Ужгорода и Львова.

Факты ICTV узнавали, что такое землетрясение, причины его возникновения, характеристики и о крупнейших землетрясениях в истории человечества.

Землетрясение: что это и почему возникает

Это короткие, внезапные сотрясения земной коры, вызванные перемещением масс горных пород в недрах Земли. Землетрясения возникают из-за подземных толчков, сопровождающихся колебаниями земной поверхности.

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Эти толчки возникают через внутренние силы Земли, двигающие литосферные плиты. Довольно часто землетрясения вызывают глубинные разрывы земной коры.

В течение нескольких секунд толщи горных пород смещаются на несколько сантиметров или даже метров в горизонтальном или вертикальном направлениях. Это порождает внезапный подземный толчок.

Во время сильных землетрясений на поверхности Земли часто возникают щели, сбросы, оползни, цунами. Землетрясения вызывают большие разрушения.

Место, где возникает разрыв и смещение земной коры, называется очагом землетрясения. А эпицентр землетрясения — это точка на земле, находящаяся прямо над гипоцентром.

В эпицентре сила толчков самая сильная, соответственно, с удалением от центра сила уменьшается. Более того, сейсмическая волна способна охватить огромные площади. Например, когда в 1977 году случилось землетрясение с эпицентром в Карпатах, то в Киеве и Харькове в домах покачивались люстры.

Если эпицентр землетрясения располагается на дне моря, это вызывает гигантские волны – цунами. Они с разрушительной силой налетают на побережье, уничтожая все на своем пути. Яркие примеры цунами часто освещают в фильмах-катастрофах.

Ежегодно ученые фиксируют около 1 млн сейсмических и микросейсмических колебаний, 100 тыс. из которых ощущаются людьми, а 1 тыс. вызывают значительные убытки.

Разрушения во время землетрясений и шкала силы

Среди всех стихийных бедствий, по данным ЮНЕСКО, землетрясения занимают первое место в мире по причиненному экономическому ущербу и количеству погибших.

Это стихийное бедствие всегда было самым страшным для человечества. Ведь землетрясения возникают неожиданно, очень быстро происходят и несут смертельную угрозу и разрушения. К этому бедствию невозможно подготовиться!

Недаром это стихийное явление называют катастрофой, ведь, по словам очевидцев, во время землетрясения земля глухо гудит и стонет, колеблется, как морские волны, горбится и вздрагивает под ногами. Вследствие таких колебаний образуются глубокие трещины и провалы, рушатся мосты, разрушаются здания, вспыхивают пожары от поврежденных газовых и электрических сетей.

Для измерения силы землетрясений используют две шкалы — Рихтера (от 1 до 10) и Меркалли (от 1 до 12).

Так, например, толчки силой в 1-3 балла относят к слабым, их не ощущают, но фиксируют сейсмографы.

Землетрясения силой в 6 баллов считаются сильными. Здесь наблюдаются легкие повреждения зданий. А 7 баллов — очень сильное землетрясение, во время которого полностью разрушаются здания. Соответственно, разрушения при землетрясении в 11-12 баллов считаются катастрофическими.

Сильнейшие землетрясения в истории человечества

Самое сильное землетрясение в истории произошло 22 мая 1960 года в Чили. По шкале Рихтера, крупному чилийскому землетрясению поставили от 9,3 до 9,5 баллов. Число жертв тогда составило около 6 тыс.

Вскоре после сильного толчка началось цунами. Могучая волна сметала все на своем пути. А через два дня после землетрясения началось извержение вулкана Кордон Кауйе.

Второе по мощности землетрясение произошло 26 марта 1964 года на проливе Принца Уильяма (Аляска, США). Это было самое сильное землетрясение в истории Америки.

Сильные толчки, которые продолжались четыре минуты, серьезно изменили всю геологию региона. Например, остров Латуш сдвинулся на 18 м на юг, а остров Кадьяк поднялся из воды на 15 м. В общем, площадь, которая пострадала от землетрясения, составляла примерно 130 тыс. кв.км.

Третье место занимает землетрясение в Индийском океане, которое произошло в 2004 году. По шкале Рихтера, оно было оценено в 9,0 баллов. Гипоцентр был расположен в Индийском океане на глубине около 20 км под дном океана, примерно в 200 км к западу от северного побережья Суматры, Индонезия.

Тогда погибло 227 тыс. человек. Ужасное цунами, возникшее в результате землетрясения, задело 11 азиатских стран. Волны достигали 15 м в высоту.

Также довольно разрушительные землетрясения были в Китае, Японии, на Гаити, в Индонезии, Турции и пр.

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