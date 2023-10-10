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Юлия Захарченко, редактор ленты

Качались люстры в Ужгороде, почувствовали во Львове: в Украине произошло землетрясение

Качались люстры в Ужгороде, почувствовали во Львове: в Украине произошло землетрясение

В Закарпатской и Львовской областях произошло землетрясение, которое почувствовали местные жители. В частности, об ощутимых толчках сообщают из Ужгорода и Львова.

Об этом информирует корреспондентка Фактов ICTV. По ее словам, во время землетрясения ощутимо тряхнуло дом.

По данным из открытых источников, эпицентром землетрясения стал город Гуменне на территории Словакии. Предварительно, это было землетрясение 4,5 балла по шкале Рихтера.

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Качались люстры в Ужгороде, почувствовали во Львове: в Украине произошло землетрясение

В Закарпатской ОВА подтвердили, что толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилых секторов.

По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации, добавили в ОВА.

Во Львовской ОВА отметили, что толчки, которые были ощутимы во Львове, это последствия землетрясения в Словакии.

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