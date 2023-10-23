Осенние каникулы в Киевской области: даты и почему начнутся в разное время
Большинство школ в Киеве в этом году проведут осенние каникулы 23-29 октября. Это почти половина от общего количества всех учебных заведений области. Что известно о датах осенних каникул в Киевской области 2023 – читайте в материале.
Осенние каникулы в Киевской области 2023: когда и сколько будут отдыхать школьники
По информации департамента образования и науки КОВА, осенние каникулы в учебных заведениях Киевской области, начнутся в разное время. Это зависит от сложившейся структуры, продолжительности учебного года и срока зимних каникул. Точные даты каникул определили педагогические советы каждого учебного заведения отдельно.
Каникулы школьников пройдут:
- 23-29 октября – в 284 школах;
- 30 октября – 5 ноября – в 212 учебных заведениях;
- в другие сроки – 4 учебных заведения.
Также известно, что изменили структуру учебного года и перенесли осенние каникулы на зимний период в 130 школах:
- Маловильшанской;
- Ставищенской;
- Таращанской;
- Переяславской;
- Пристолической;
- Девичковской;
- Калиновской;
- Кожанской громад.
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