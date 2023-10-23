Осенние каникулы в Киевской области: даты и почему начнутся в разное время

Большинство школ в Киеве в этом году проведут осенние каникулы 23-29 октября. Это почти половина от общего количества всех учебных заведений области. Что известно о датах осенних каникул в Киевской области 2023 – читайте в материале.

Осенние каникулы в Киевской области 2023: когда и сколько будут отдыхать школьники

По информации департамента образования и науки КОВА, осенние каникулы в учебных заведениях Киевской области, начнутся в разное время. Это зависит от сложившейся структуры, продолжительности учебного года и срока зимних каникул. Точные даты каникул определили педагогические советы каждого учебного заведения отдельно.

Каникулы школьников пройдут:

23-29 октября – в 284 школах;

30 октября – 5 ноября – в 212 учебных заведениях;

в другие сроки – 4 учебных заведения.

Также известно, что изменили структуру учебного года и перенесли осенние каникулы на зимний период в 130 школах:

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Маловильшанской;

Ставищенской;

Таращанской;

Переяславской;

Пристолической;

Девичковской;

Калиновской;

Кожанской громад.

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