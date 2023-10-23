Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины
Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН
В ГУР назвали причину, почему сейчас наблюдается пауза массированных ракетных ударов
Снега пока не будет: в выходные в Украине прогнозируют до +30
Фьюри и Усик согласовали дату поединка: когда состоится бой
Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Осенние каникулы в Киевской области: даты и почему начнутся в разное время

2023
Фото: Unsplash

Большинство школ в Киеве в этом году проведут осенние каникулы 23-29 октября. Это почти половина от общего количества всех учебных заведений области. Что известно о датах осенних каникул в Киевской области 2023 – читайте в материале.

Осенние каникулы в Киевской области 2023: когда и сколько будут отдыхать школьники

По информации департамента образования и науки КОВА, осенние каникулы в учебных заведениях Киевской области, начнутся в разное время. Это зависит от сложившейся структуры, продолжительности учебного года и срока зимних каникул. Точные даты каникул определили педагогические советы каждого учебного заведения отдельно.

Каникулы школьников пройдут:

  • 23-29 октября – в 284 школах;
  • 30 октября – 5 ноября – в 212 учебных заведениях;
  • в другие сроки – 4 учебных заведения.

Также известно, что изменили структуру учебного года и перенесли осенние каникулы на зимний период в 130 школах:

Сейчас смотрят
  • Маловильшанской;
  • Ставищенской;
  • Таращанской;
  • Переяславской;
  • Пристолической;
  • Девичковской;
  • Калиновской;
  • Кожанской громад.
Читайте также
Учебный год 2023-2024: продолжительность уроков и расписание звонков в школах
Школа - книги, дзвоник

Каникулы, Образование в Украине, шкільна освіта, Школа
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Военное образование будет приоритетом в ближайшие годы – Шмыгаль
Денис Шмигаль
Вступительная кампания-2023: какие специальности самые популярные среди абитуриентов
Студенти, вступ, навчання, університет
Осенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся
школа діти за партами
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
булінг у школі
Осенние каникулы в школах Киева: в КГГА сделали заявление по датам
школа діти за партами

Загрузка

Игры
Видео
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен

О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.

Елена Ровенчук
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Осенние каникулы в Киевской области: даты и почему начнутся в разное время
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Осенние каникулы в Киевской области: даты и почему начнутся в разное время
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Осенние каникулы в Киевской области: даты и почему начнутся в разное время
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Осенние каникулы в Киевской области: даты и почему начнутся в разное время
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь