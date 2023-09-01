Учебный год 2023-2024: продолжительность уроков и расписание звонков в школах

Уже второй раз украинские школьники начинают учебный год в условиях полномасштабного вторжения РФ. Для большинства детей обучение будет проходить в очном формате.

Сколько длятся уроки и какое расписание звонков — в материале Фактов ICTV.

Продолжительность уроков зависит от класса, в котором учатся дети. Так, для первоклассников это 35 мин., для учеников 2-4 классов — 40 мин., для 5-12 классов урок длится 45 мин.

Расписание звонков для 1 класса

Первый урок 08:00 — 08:35 Второй урок 08:45 — 09:20 Третий урок 09:30 — 10:05 Четвертый урок 10:15 — 10:50 П’ятый урок 11:00 — 11:35

Расписание звонков для 2-4 классов

Первый урок 08:00 — 08:40 Второй урок 08:50 — 09:30 Третий урок 09:40 — 10:20 Четвертый урок 10:30 — 11:10 П’ятый урок 11:20 — 12:00

Расписание звонков для 5-12 классов

Первый урок 08:00 — 08:45 Второй урок 08:55 — 09:40 Третий урок 10:00 — 10:45 Четвертый урок 11:05 — 11:50 П’ятый урок 12:00 — 12:45 Шестой урок 12:55 — 13:40 Седьмой урок 13:50 — 14:35

В разных школах начало уроков и продолжительность перерывов могут отличаться, точную информацию можно найти на сайте учебного заведения.

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