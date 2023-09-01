Учебный год 2023-2024: продолжительность уроков и расписание звонков в школах
Уже второй раз украинские школьники начинают учебный год в условиях полномасштабного вторжения РФ. Для большинства детей обучение будет проходить в очном формате.
Сколько длятся уроки и какое расписание звонков — в материале Фактов ICTV.
Продолжительность уроков зависит от класса, в котором учатся дети. Так, для первоклассников это 35 мин., для учеников 2-4 классов — 40 мин., для 5-12 классов урок длится 45 мин.
Расписание звонков для 1 класса
|Первый урок
|08:00 — 08:35
|Второй урок
|08:45 — 09:20
|Третий урок
|09:30 — 10:05
|Четвертый урок
|10:15 — 10:50
|П’ятый урок
|11:00 — 11:35
Расписание звонков для 2-4 классов
|Первый урок
|08:00 — 08:40
|Второй урок
|08:50 — 09:30
|Третий урок
|09:40 — 10:20
|Четвертый урок
|10:30 — 11:10
|П’ятый урок
|11:20 — 12:00
Расписание звонков для 5-12 классов
|Первый урок
|08:00 — 08:45
|Второй урок
|08:55 — 09:40
|Третий урок
|10:00 — 10:45
|Четвертый урок
|11:05 — 11:50
|П’ятый урок
|12:00 — 12:45
|Шестой урок
|12:55 — 13:40
|Седьмой урок
|13:50 — 14:35
В разных школах начало уроков и продолжительность перерывов могут отличаться, точную информацию можно найти на сайте учебного заведения.
Загрузка
Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.Мария Малевская