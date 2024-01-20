Погода в Украине на неделю: местами гололедица и мокрый снег, а в Карпатах возможны лавины

На прошлой неделе в Украине наблюдались погодные качели, связанные с чередованием солнечной и облачной погоды, временами с осадками, а также с колебаниями температурных показателей.

А какой будет погода на следующей неделе – Фактам ICTV эксклюзивно рассказала синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха.

О погоде в Украине с 22 по 28 января – читайте в нашем материале.

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В субботу, 20 января, на дорогах страны ожидается гололедица и I уровень опасности — желтый. Тем временем в Карпатах существует угроза оползней снега на дороги.

Со следующего понедельника погода будет переменчивая. В разных областях Украины будут наблюдаться перепады температур.

– На этих выходных будет фиксироваться снижение температур. А вот начиная с понедельника и вторника воздушные потоки снова изменятся, получат южную составляющую, вот и ожидаем на середину недели повышение температуры, – рассказывает Наталья Птуха.

Прогноз погоды в Украине на 21-22 января

21 января в большинстве центральных, ночью и в северных и западных, днем также в северо-восточных областях небольшой снег; на остальной территории 22 января в Украине без осадков.

На дорогах гололедица, ветер северо-западный с переходом в южный, 5-10 м/с.

22 января в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, на северо-востоке 11-16° мороза.

На Сумщине до 20° мороза, днем 1-6° мороза, в южной части, на Закарпатье, 22 января и в западных областях – около 0°.

Прогноз погоды в Украине на 23-24 января

23 января в западных, днем и в северных, местами центральных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков.

Температура в восточных, северо-восточный областях ночью 5-11° мороза, днем 0-6° мороза, на остальной территории ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге страны 1-6° тепла.

– Осадки ожидаем именно с 24 числа. В Украину будет заходить атмосферный фронт с северо-запада, он повлечет осадки разной фазы, в зависимости от регионов. Западные и северные области – дождь с мокрым снегом с переходом в снег. А вот в южных регионах осадки будут ближе к дождю, – сказала синоптик.

Консультативный прогноз на 25-29 января

25 января мокрый снег и дождь, температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла. 26-29 января – временами снег.

Температура ночью 2-9° мороза, днем 0-5° мороза, на юге страны – от 3° мороза до 3° тепла.

Погода в Киеве за неделю с 22 по 28 января

22 января в столице будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь ночью 21 января небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.

23 января днем выпадет небольшой снег. 24 января ночью местами небольшой снег, днем – умеренный снег. Температура ночью и днем около 0° (ночью 23 января 2-4° мороза). Такая погода сохранится до пятницы, а уже в субботу, 28 января выглянет солнце, температура воздуха будет колебаться от 5 до 1° мороза.

Синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха отметила, что из-за колебаний температур снег будет то таять, то замерзать, что спровоцирует на дорогах и тротуарах гололедицу, поэтому она призвала водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

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