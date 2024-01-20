Погода в Україні на тиждень: місцями ожеледиця та мокрий сніг, а в Карпатах можливі лавини

Минулого тижня в Україні спостерігалися погодні гойдалки, пов’язані з чергуванням сонячної та хмарної погоди, інколи з опадами, а також із коливаннями температурних показників.

А якою буде погода наступного тижня – Фактам ICTV ексклюзивно розповіла синоптикиня Гідрометцентру Наталія Птуха.

Про погоду в Україні з 22 по 28 січня – читайте в нашому матеріалі.

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Погода в Києві за тиждень з 22 по 28 січня

У суботу, 20 січня, на дорогах країни очікується ожеледиця та I рівень небезпечності – жовтий. Тим часом у Карпатах є загроза зсувів снігу на дороги.

З наступного понеділка погода буде мінливою. В різних областях України спостерігатимуться перепади температур.

– Цими вихідними фіксуватиметься зниження температур. А от із понеділка та вівторка повітряні потоки знову зміняться і матимуть південну складову, тож очікуємо на середину тижня підвищення температури, – розповідає Наталія Птуха.

Прогноз погоди в Україні на 21-22 січня

21 січня у більшості центральних, вночі й у північних і західних, вдень також у північно-східних областях невеликий сніг; на решті території України 22 січня без опадів.

На дорогах ожеледиця, вітер північно-західний із переходом на південний, 5-10 м/с.

22 січня в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, на північному сході 11-16° морозу.

На Сумщині до 20° морозу, вдень 1-6° морозу, у південній частині, на Закарпатті й у західних областях – близько 0°.

Прогноз погоди в Україні на 23-24 січня

23 січня вдень у західних і в північних, місцями у центральних областях невеликий сніг, на решті території без опадів.

Температура у східних, північно-східних областях вночі 5-11° морозу, вдень 0-6° морозу, на решті території вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні країни 1-6° тепла.

– Опади очікуємо саме з 24 числа. До України заходитиме атмосферний фронт із північного заходу, він спричинить опади різної фази, залежно від регіонів. Західні й північні області – дощ із мокрим снігом і з переходом у сніг. А ось у південних регіонах опади будуть ближчими до дощу, – сказала синоптикиня.

Консультативний прогноз на 25-29 січня

25 січня мокрий сніг і дощ, температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла. 26-29 січня інколи сніг.

Температура вночі 2-9° морозу, вдень 0-5° морозу, на півдні країни – від 3° морозу до 3° тепла.

Погода в Києві за тиждень із 22 по 28 січня

22 січня у столиці буде хмарно за проясненнями. Без опадів, лише вночі 21 січня невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом у південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

23 січня вдень випаде невеликий сніг. 24 січня вночі місцями невеликий сніг, вдень – помірний сніг. Температура вночі та вдень близько 0° (вночі 23 січня 2-4° морозу). Така погода зберігатиметься до пʼятниці, а вже у суботу, 28 січня, визирне сонце, температура повітря коливатиметься від 5 до 1° морозу.

Синоптикиня Гідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що через коливання температур сніг буде то танути, то замерзати, що спровокує дорогах та тротуарах ожеледицю, тож вона закликала водіїв і пішоходів бути уважними й обережними.

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