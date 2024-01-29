Анна Голишевская, редактор ленты
Могут ли мобилизовать полицейского 2024: объясняет юрист
Мобилизация в Украине продолжается. После полномасштабного вторжения России и объявления военного положения в Украине принимаются новые правила и законы о призыве на военную службу. Могут ли мобилизовать полицейского 2024 – читайте в материале.
Кто не подлежит мобилизации в 2024 году
Юрист Евгений Довбак утверждает, что сейчас мобилизации не подлежат следующие категории лиц:
- лица, забронированные учреждениями, органами государственной власти (что подтверждается соответствующими справками);
- лица с инвалидностью или непригодные к военной службе (подтверждается справкой и заключением ВВК);
- родители, мужчины и женщины, которые содержат 3 и более детей младше 18 лет;
- мужчина или женщина, самостоятельно воспитывающие одного ребенка.
Могут ли мобилизовать полицейского 2024: ответ эксперта
По словам юриста, согласно украинскому законодательству, полицейские относятся к категории, которой предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время общей мобилизации. Потому полицейские воюют на фронте в добровольном порядке.
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