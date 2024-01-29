Анна Голішевська, редакторка стрічки
Чи можуть мобілізувати поліцейського 2024: пояснює юрист
Мобілізація в Україні триває. Від початку повномасштабного вторгнення Росії та оголошення воєнного стану в Україні ухвалюються нові правила та закони щодо призову на військову службу. Чи можуть мобілізувати поліцейського 2024 – читайте в матеріалі.
Хто не підлягає мобілізації у 2024 році
Юрист Євген Довбак стверджує, що зараз мобілізації не підлягають такі категорії осіб:
- особи, заброньовані установами, органами державної влади (що підтверджується відповідними довідками);
- особи з інвалідністю або не придатні до військової служби (підтверджується довідкою та висновком ВЛК);
- батьки, чоловіки та жінки, які утримують 3 і більше дітей віком до 18 років;
- чоловік або жінка, які самостійно виховують одну дитину.
Чи можуть мобілізувати поліцейського 2024: відповідь експерта
За словами юриста, згідно з українським законодавством, поліцейські належать до тієї категорії, якій надається відстрочка від призову на військову службу під час загальної мобілізації. Тому поліцейські воюють на фронті в добровільному порядку.
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