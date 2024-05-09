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Общество
Екатерина Белоброва, редактор ленты

В Киеве снизят яркость уличного освещения

Экономия электроэнергии — в Киеве уменьшат интенсивность уличного освещения
Фото: Depositphotos

В Киеве будет уменьшена яркость фонарей уличного освещения в связи с дефицитом в энергосистеме, вызванном российскими обстрелами.

По предварительным подсчетам, это позволит сэкономить не меньше 20% электроэнергии.

При этом в КГГА подчеркнули, что полностью отключать уличное освещение в темное время суток не станут.

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НЭК Укрэнерго была вынуждена ограничить энергоснабжение для объектов промышленности и бизнеса с 18:00 до 24:00.

— Параллельно мы работаем над поиском оптимальных вариантов экономии электроэнергии без ущерба жизнедеятельности города. Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц, — заявили в столичной администрации.

Экономия электричества — обращение к киевлянам

Также в КГГА призывают самих киевлян к сознательному и разумному потреблению света.

Наиболее сильная нагрузка на систему — с 18:00 до 23:00.

— Еще раз прошу всех жителей столицы экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы, — обратился к киевлянам глава КГВА Сергей Попко.

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електроенергія

Источник: КГГА
відключення світла, Електрика, Київ, КГГА, Укренерго
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