В Киеве снизят яркость уличного освещения
В Киеве будет уменьшена яркость фонарей уличного освещения в связи с дефицитом в энергосистеме, вызванном российскими обстрелами.
По предварительным подсчетам, это позволит сэкономить не меньше 20% электроэнергии.
При этом в КГГА подчеркнули, что полностью отключать уличное освещение в темное время суток не станут.
НЭК Укрэнерго была вынуждена ограничить энергоснабжение для объектов промышленности и бизнеса с 18:00 до 24:00.
— Параллельно мы работаем над поиском оптимальных вариантов экономии электроэнергии без ущерба жизнедеятельности города. Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц, — заявили в столичной администрации.
Экономия электричества — обращение к киевлянам
Также в КГГА призывают самих киевлян к сознательному и разумному потреблению света.
Наиболее сильная нагрузка на систему — с 18:00 до 23:00.
— Еще раз прошу всех жителей столицы экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы, — обратился к киевлянам глава КГВА Сергей Попко.