Финал Евровидения 2024: порядок выступлений участников
7 и 9 мая в Мальме отгремели первый и второй полуфиналы Евровидения 2024. Финал международного песенного конкурса стартовал 11-го числа.
Традиционно, после завершения второго полуфинала, стал известен порядок выступлений участников в финале Евровидения. Всего на сцену выйдет 35 представителей разных стран. Под каким порядковым номером они выступят — читайте далее.
Финал Евровидения 2024: порядок выступлений
- Швеция
- Украина
- Германия
- Люксембург
- Нидерланды (дисквалификация)
- Израиль
- Литва
- Испания
- Эстония
- Ирландия
- Латвия
- Греция
- Великобритания
- Норвегия
- Италия
- Сербия
- Финляндия
- Португалия
- Армения
- Кипр
- Швейцария
- Словения
- Хорватия
- Грузия
- Франция
- Австрия
Напомним, по 10 стран-участников были выбраны в первом и втором полуфиналах. Еще пять стран автоматически принимают участие в финале, поскольку являются странами Большой пятерки. Речь идет об Испании, Германии, Италии, Великобритании, Франции. Швеция автоматически проходит в финал, поскольку является победителем Евровидения 2023.
Евровидение 2024: онлайн-трансляция финала из Мальме