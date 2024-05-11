Финал Евровидения 2024: порядок выступлений участников

7 и 9 мая в Мальме отгремели первый и второй полуфиналы Евровидения 2024. Финал международного песенного конкурса стартовал 11-го числа.

Традиционно, после завершения второго полуфинала, стал известен порядок выступлений участников в финале Евровидения. Всего на сцену выйдет 35 представителей разных стран. Под каким порядковым номером они выступят — читайте далее.

Финал Евровидения 2024: порядок выступлений

Швеция Украина Германия Люксембург Нидерланды (дисквалификация) Израиль Литва Испания Эстония Ирландия Латвия Греция Великобритания Норвегия Италия Сербия Финляндия Португалия Армения Кипр Швейцария Словения Хорватия Грузия Франция Австрия

Напомним, по 10 стран-участников были выбраны в первом и втором полуфиналах. Еще пять стран автоматически принимают участие в финале, поскольку являются странами Большой пятерки. Речь идет об Испании, Германии, Италии, Великобритании, Франции. Швеция автоматически проходит в финал, поскольку является победителем Евровидения 2023.

Сейчас смотрят

Евровидение 2024: онлайн-трансляция финала из Мальме

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.