Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle
Фінал Євробачення 2024: порядок виступів учасників
7 і 9 травня в Мальме відгриміли перший і другий півфінали Євробачення 2024. Фінал міжнародного пісенного конкурсу стартував 11-го числа.
Традиційно після завершення другого півфіналу став відомий порядок виступів учасників у фіналі Євробачення. Загалом на сцену вийде 35 представників різних країн. Під яким порядковим номером вони виступлять – читайте далі.
Фінал Євробачення 2024: порядок виступів
- Швеція
- Україна
- Німеччина
- Люксембург
- Нідерланди (дискваліфікація)
- Ізраїль
- Литва
- Іспанія
- Естонія
- Ірландія
- Латвія
- Греція
- Велика Британія
- Норвегія
- Італія
- Сербія
- Фінляндія
- Португалія
- Вірменія
- Кіпр
- Швейцарія
- Словенія
- Хорватія
- Грузія
- Франція
- Австрія
Нагадаємо, по 10 країн-учасників було обрано в першому та другому півфіналах. Ще п’ять країн автоматично беруть участь у фіналі, оскільки є країнами Великої п’ятірки. Йдеться про Іспанію, Німеччину, Італію, Велику Британію, Францію. Швеція автоматично проходить до фіналу, адже є переможцем Євробачення 2023.
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