Как война повлияла на продолжительность жизни украинцев: анализ демографа

Заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун рассказал, как война повлияла на демографическую ситуацию в стране и какова средняя продолжительность жизни украинцев.

— Демографическая ситуация плохая, но во время войны она не может быть хорошей, поскольку сокращается рождаемость и повышается смертность. А еще на демографию влияют миграционные потоки – как внутри страны, так и за границу, — рассказал Гладун.

По словам эксперта, на начало 2022 года в границах Украины было 42 млн человек. К началу 2025 года — приблизительно 34 млн, включая Крым, ОРДЛО и новые захваченные территории. Сейчас демографы приступили к новым подсчетам и вскоре скорректируют оценки.

Продолжительность жизни украинцев

По словам демографа, прогнозы показывают, что сейчас мужчины живут в среднем 60 лет. Снижение продолжительности их жизни – естественный процесс во время войны, потому что на фронте в основном погибают мужчины, отметил эксперт.

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Согласно статистике, озвученной Александром Гладуном, до докоронавирусный период, до 2019 года, мужчины в среднем жили 67 лет — на 15-17 лет меньше, чем в странах ЕС.

Средняя же продолжительность жизни украинок тогда была 77 лет — на 10 лет меньше, чем в Западной Европе. Коронавирус уменьшил средний возраст на год-полтора. А из-за войны продолжительность жизни могла сократиться еще на 3-5 лет.

Эксперт отметил, что поскольку в соответствии с законами, принятыми в 2022 году, Госслужба статистики не обнародует информацию об умерших, демографам сложно дать более точные подсчеты.

— Министерство юстиции предоставляет общие данные о рождаемости и смертности, но этого нам недостаточно, чтобы точно высчитать продолжительность жизни, — сказал Гладун.

Тенденция к старению нации

Что же касается тенденции к старению нации, которая наблюдается сегодня в Европе, то, по словам эксперта, здесь учитывают два показателя: доля населения в возрасте 60 лет и старше, и доля населения в возрасте 65 лет и старше.

— Для Украины мы используем первый показатель, потому что он более или менее привязан к пенсионному возрасту, — сказал демограф.

Эксперт отметил, что на уровень старения влияет уменьшение рождений в стране, поэтому доля людей от 60 лет увеличивается. Это называется “старение снизу”, то есть путем уменьшения младших возрастов. Когда же увеличивается продолжительность жизни и количество людей от 60 лет растет – это “старение сверху”.

В Украине большее влияние оказывает “старение снизу”, то есть сильно уменьшается численность населения в младших возрастных группах, рождаемость падает.

Война и уровень старения

– Уровень старения увеличился из-за смерти людей на фронте в возрасте до 60 лет, поскольку пенсионеров в армию не берут, — рассказал Александр Гладун.

По его словам, на ситуацию также сильно повлияла миграция. Евростат в анализе половозрастной структуры вынужденных мигрантов указал, что 94% – это дети и люди трудоспособного возраста и только 6% – люди в возрасте 65 лет и старше.

Гладун отметил, что Украина сейчас по уровню старения среди других стран находится в конце третьего десятка.

— То есть не все так плохо. Люди живут дольше – это значит, что экономическая, политическая, социальная ситуация лучше, — говорит специалист.

С другой стороны, по его словам, это увеличивает нагрузку на социальные службы, Пенсионный фонд, систему здравоохранения. Поэтому на этот вопрос можно смотреть с обеих сторон. Но все нации без исключения стареют. Это всеобщий мировой процесс и эту реальность нужно принять, добавил демограф.

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