Несмотря на обвинения: в МОН объяснили, почему Билоусу присвоили звание доцента

В Министерстве образования Украины объяснили, почему режиссеру и преподавателю университета имени Карпенко-Карого Андрею Белоусу, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, присвоили звание доцента.

Билоусу присвоили звание доцента — что известно

В пресс-службе министерства объяснили, что решение о присвоении ученых званий профессора, доцента и старшего исследователя принимают ученые советы, а затем их утверждает Аттестационная коллегия МОН.

24 апреля 2025 года на заседании Аттестационной коллегии приняли обобщенное решение о присвоении ученых званий 513 людям.

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— В этом контексте Аттестационная коллегия МОН не рассматривает и не принимает индивидуальные решения по каждому кандидату отдельно, а работает со сводным перечнем лиц, представленных учебными заведениями, — говорится в заявлении.

Отмечается, что по состоянию на момент принятия решения Коллегией в МОН отсутствовали никакие документы, которые могли бы быть основанием для отклонения решения о присвоении научных званий.

— В то же время, если в отношении любого кандидата возникают официально задокументированные обстоятельства, которые могут влиять на возможность присвоения ученого звания, МОН оставляет за собой право инициировать служебную проверку и, если есть правовые основания, отменить соответствующее решение. В случае привлечения лица к уголовной ответственности МОН рассмотрит вопрос лишения ученого звания доцента в установленном законодательством порядке (пункт 1 раздела VI Постановление № 656), — добавили в ведомстве.

Что говорят в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого

В администрации университета имени Карпенко-Карого в свою очередь заявили, что все решения о присвоении Белоусу звания доцента были приняты до обнародования обвинений в его адрес.

— 18 ноября 2024 года Вторая кафедра актерского искусства и режиссуры драмы приняла решение рекомендовать присвоить ученое звание доцента Билоусу А. Ф. 26 ноября 2024 года Ученый совет Университета поддержал это представление. 02 декабря 2024 года аттестационное дело было передано в МОН (письмо № 002/523-2024), — говорится в заявлении.

Напомним, что в начале этого года бывшие студентки КНУТКиТ имени Карпенко-Карого обвинили Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах и непристойном поведении.

В феврале полиция Киева начала уголовное производство по факту возможных неправомерных действий режиссера, а сам Билоус был отстранен от преподавания в университете.

Фото: КНУТКиТ имени Карпенко-Карого

Источник : Минобразования

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