Попри звинувачення: у МОН пояснили, чому Білоусу присвоїли звання доцента

У Міністерстві освіти України пояснили, чому режисеру та викладачу університету імені Карпенка-Карого Андрію Білоусу, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, присвоїли звання доцента.

Білоусу присвоїли звання доцента – що відомо

У пресслужбі міністерства пояснили, що рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника ухвалюють вчені ради, а потім їх затверджує Атестаційна колегія МОН.

24 квітня 2025 року на засіданні Атестаційної колегії ухвалили узагальнене рішення щодо присвоєння вчених звань 513 людям.

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– У цьому контексті Атестаційна колегія МОН не розглядає і не ухвалює індивідуальні рішення щодо кожного кандидата окремо, а працює зі зведеним переліком осіб, поданих закладами освіти, – йдеться в заяві.

Зазначається, що станом на момент ухвалення рішення колегією в МОН були відсутні жодні документи, які могли б бути підставою для відхилення рішення про присвоєння наукових звань.

– Водночас, якщо стосовно будь-якого кандидата виникають офіційно задокументовані обставини, які можуть впливати на можливість присвоєння вченого звання, МОН залишає за собою право ініціювати службову перевірку та, якщо є правові підстави, скасувати відповідне рішення. У разі притягнення особи до кримінальної відповідальності МОН розгляне питання позбавлення вченого звання доцента в установленому законодавством порядку (пункт 1 Розділу VI Постанова № 656), – додали у відомстві.

Що кажуть в КНУТКіТ імені Карпенка-Карого

В адміністрації університету імені Карпенка-Карого своєю чергою заявили, що всі рішення про присвоєння Білоусу звання доцента були ухвалені до оприлюднення звинувачень на його адресу.

– 18 листопада 2024 року Друга кафедра акторського мистецтва та режисури драми ухвалила рішення рекомендувати присвоїти вчене звання доцента Білоусу А. Ф. 26 листопада 2024 року Вчена рада Університету підтримала це подання. 02 грудня 2024 року атестаційна справа була передана до МОН (лист № 002/523-2024), – йдеться в заяві. Нагадаємо, що на початку цього року колишні студентки КНУТКіТ імені Карпенка-Карого звинуватили Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях і непристойній поведінці.

У лютому поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій режисера, а сам Білоус був відсторонений від викладання в університеті.

Фото: КНУТКіТ імені Карпенка-Карого

Джерело : Міносвіти

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