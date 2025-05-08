Во время выполнения боевого задания: на войне погиб медийщик Василий Довбуш

На фронте во время выполнения боевого задания погиб Василий Довбуш, военный и бывший работник медиахолдинга ТРК Люкс. Его не стало 6 мая 2025 года.

Что известно о гибели Василия Довбуша

О гибели военного сообщила в Facebook ведущая Диана Луцишин. Она назвала Василия ярким и светлым человеком.

— Это просто не укладывается в голове. Невероятный, крутой и очень жизнерадостный наш Василько Довбуш. Все, кто его знали, вспомните добрым воспоминанием и молитвой. И, конечно, улыбкой, потому что Василий всегда улыбался, — написала Луцишин, а также добавила, что о чине похорон сообщит позже. В комментарии ИМИ ведущая уточнила, что Василий Довбуш погиб возле села Могрица Сумской области. Сейчас смотрят Военному было 34 года, он родом из Львова. Получил образование в средней общеобразовательной школе №63, а затем учился в Украинской академии книгопечатания. В медиахолдинге ТРК Люкс Василий Довбуш работал с 2015 по 2019 год. Он занимался монтажом и видеодизайном на 24 канале. Затем мужчина работал в мотомастерской, а также в ИТ-компании. Недавно война унесла жизнь Максима Ковтуна, актера Днепропетровского академического областного украинского молодежного театра. Он вступил в ряды ВСУ добровольцем. У военного осталась жена и маленькая дочь. Читайте также На войне погиб спортивный журналист Владимир Коцур — ему было 53 года Фото: София Трощук

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