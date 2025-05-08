Во время выполнения боевого задания: на войне погиб медийщик Василий Довбуш
На фронте во время выполнения боевого задания погиб Василий Довбуш, военный и бывший работник медиахолдинга ТРК Люкс. Его не стало 6 мая 2025 года.
Что известно о гибели Василия Довбуша
О гибели военного сообщила в Facebook ведущая Диана Луцишин. Она назвала Василия ярким и светлым человеком.
— Это просто не укладывается в голове. Невероятный, крутой и очень жизнерадостный наш Василько Довбуш. Все, кто его знали, вспомните добрым воспоминанием и молитвой. И, конечно, улыбкой, потому что Василий всегда улыбался, — написала Луцишин, а также добавила, что о чине похорон сообщит позже.
В комментарии ИМИ ведущая уточнила, что Василий Довбуш погиб возле села Могрица Сумской области.
Военному было 34 года, он родом из Львова. Получил образование в средней общеобразовательной школе №63, а затем учился в Украинской академии книгопечатания.
В медиахолдинге ТРК Люкс Василий Довбуш работал с 2015 по 2019 год. Он занимался монтажом и видеодизайном на 24 канале. Затем мужчина работал в мотомастерской, а также в ИТ-компании.
Недавно война унесла жизнь Максима Ковтуна, актера Днепропетровского академического областного украинского молодежного театра. Он вступил в ряды ВСУ добровольцем. У военного осталась жена и маленькая дочь.
Фото: София Трощук